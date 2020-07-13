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سوناطراك: الرئيس تبون يأمر بمباشرة عملية "معاينة معمقة" للشركة

  أدرج يـوم : الإثنين, 13 تموز/يوليو 2020 12:41     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 9 مرات
سوناطراك: الرئيس تبون يأمر بمباشرة عملية &quot;معاينة معمقة&quot; للشركة

الجزائر- وجه رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, تعليمات لمباشرة عملية "معاينة معمقة" على مستوى شركة سوناطراك.

و تم اسداء هذه التعليمات خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء, المنعقد أمس الأحد, بتقنية التواصل المرئي عن بعد,  حسبما افاد به بيان لرئاسة الجمهورية صدر عقب اجتماع مجلس الوزراء.

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و أمر رئيس الجمهورية بمباشرة هذه المعاينة المعمقة قصد تقييم ممتلكات سوناطراك و كذا وخفض عدد مكاتبها بالخارج, حسب نفس المصدر.

كما أمر بخفض مناصب المسؤولية التي "لا ترتبط بأداء و مردودية الشركة" و كذا الانتقال "من تسيير ولى عهده إلى محاسبة تحليلية سليمة".

آخر تعديل على الإثنين, 13 تموز/يوليو 2020 13:11
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سوناطراك: الرئيس تبون يأمر بمباشرة عملية "معاينة معمقة" للشركة
  أدرج يـوم : الإثنين, 13 تموز/يوليو 2020 12:41     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 9 مرة   شارك

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