سوناطراك: الرئيس تبون يأمر بمباشرة عملية "معاينة معمقة" للشركة

و تم اسداء هذه التعليمات خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء, المنعقد أمس الأحد, بتقنية التواصل المرئي عن بعد, حسبما افاد به بيان لرئاسة الجمهورية صدر عقب اجتماع مجلس الوزراء.
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و أمر رئيس الجمهورية بمباشرة هذه المعاينة المعمقة قصد تقييم ممتلكات سوناطراك و كذا وخفض عدد مكاتبها بالخارج, حسب نفس المصدر.
كما أمر بخفض مناصب المسؤولية التي "لا ترتبط بأداء و مردودية الشركة" و كذا الانتقال "من تسيير ولى عهده إلى محاسبة تحليلية سليمة".