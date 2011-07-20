كوفيد-19: ضمان التموين  بمختلف السلع الاساسية  للولايات المعنية باجراءات عدم التنقل

و قدم السيد رزيق, خلال اللقاء الذي نظم بتقنية التحاضر المرئي عن بعد, بحضور الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية ، عيسى بكاي, " تعليماته للمدراء الجهويين بضرورة متابعة وضمان التموين وتنقل السلع والبضائع والمواد الأساسية للمستهلك تحت سلطة السادة ولاة الجمهورية".
كما شدد الوزير على "محاربة أي محاولات للمضاربة و التي قد تحدث في هكذا ظرف وذلك بالتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية".
و أمر بمواصلة عمليات الرقابة فيما يخص إلتزام التجار والمتعاملين الإقتصاديين بالبرتوكول الصحي وإجراءات الوقاية.
يذكر انه خلال جلسة العمل التي ترأسها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, مساء الخميس الفارط و التي خصصت لدراسة الوضعية الصحية في البلاد في ضوء تزايد الإصابات بجائحة كوفيد-19 في عدد من الولايات, تم اتخاذ عدة إجراءات تهدف إلى "الإبقاء على الوضع تحت السيطرة" من بينها منع حركة المرور من وإلى و بين الولايات الـ 29 المتضررة لمدة أسبوع ابتداء من أمس الجمعة.
و تتمثل هذه الولايات في بومرداس وسوق أهراس وتيسمسيلت والجلفة ومعسكر وأم البواقي وباتنة والبويرة وغليزان وبسكرة وخنشلة و المسيلة والشلف و سيدي بلعباس والمدية والبليدة وبرج بوعريريج وتيبازة و ورقلة وبشار والجزائر و قسنطينة و وهران وسطيف وعنابة وبجاية وأدرار والأغواط و الوادي.