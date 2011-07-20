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كوفيد-19: ضمان التموين  بمختلف السلع الاساسية  للولايات المعنية باجراءات عدم التنقل

  أدرج يـوم : السبت, 11 تموز/يوليو 2020 18:37     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 7 مرات
وزير التجارة كمال رزيق رفقة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي في اجتماع بتقنية التحاضر المرئي عن بعد مع المدراء الجهويين والولائيين للتجارة للولايات 29 التي فرض عليها الحجر الصحي / 11-07-2020 / فيسبوك: @ministereCommerceDZ وزير التجارة كمال رزيق رفقة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي في اجتماع بتقنية التحاضر المرئي عن بعد مع المدراء الجهويين والولائيين للتجارة للولايات 29 التي فرض عليها الحجر الصحي / 11-07-2020 / فيسبوك: @ministereCommerceDZ

الجزائر - وجه وزير التجارة، كمال رزيق, تعليمات للمدراء الجهويين للقطاع لضمان التموين بالسلع الأساسية  للولايات ال29 المعنية بإجراءات منع التنقل من و إليها في إطار جهود مواجهة وباء كورونا، حسب ما افاد به السبت بيان الوزارة.

 و قدم  السيد رزيق, خلال اللقاء الذي نظم بتقنية التحاضر المرئي عن بعد, بحضور الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية ، عيسى بكاي, " تعليماته للمدراء الجهويين بضرورة متابعة وضمان التموين وتنقل السلع والبضائع والمواد الأساسية للمستهلك تحت سلطة السادة ولاة الجمهورية".

كما شدد الوزير على "محاربة أي محاولات للمضاربة و التي قد تحدث في هكذا ظرف وذلك بالتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية".

و أمر بمواصلة عمليات الرقابة فيما يخص إلتزام التجار والمتعاملين الإقتصاديين بالبرتوكول الصحي وإجراءات الوقاية.

يذكر انه خلال جلسة العمل التي ترأسها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, مساء  الخميس الفارط  و التي خصصت لدراسة الوضعية الصحية في البلاد في ضوء تزايد الإصابات بجائحة كوفيد-19 في عدد من الولايات,  تم اتخاذ عدة إجراءات تهدف إلى "الإبقاء على الوضع تحت السيطرة" من بينها منع حركة المرور من وإلى و بين الولايات الـ 29 المتضررة لمدة أسبوع ابتداء من أمس الجمعة.

و تتمثل هذه الولايات في بومرداس وسوق أهراس وتيسمسيلت والجلفة ومعسكر وأم البواقي وباتنة والبويرة وغليزان وبسكرة وخنشلة و المسيلة والشلف و سيدي بلعباس والمدية والبليدة وبرج بوعريريج وتيبازة و ورقلة وبشار والجزائر و قسنطينة و وهران وسطيف وعنابة وبجاية وأدرار والأغواط و الوادي.

كلـمات مفتـاحيــة :
كوفيد-19: ضمان التموين  بمختلف السلع الاساسية  للولايات المعنية باجراءات عدم التنقل
  أدرج يـوم : السبت, 11 تموز/يوليو 2020 18:37     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 7 مرة   شارك

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