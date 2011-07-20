انخفاض أسعار الصادرات بـ 14.3% وارتفاع أسعار الواردات بـ 1.3% في الثلاثي الأول من 2020

الجزائر - سجلت أسعار تصدير السلع بالدينار، بما في ذلك المحروقات، انخفاضا بنسبة 14.3% خلال الثلاثي الأول من سنة 2020، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2019، فيما عرفت أسعار الاستيراد ارتفاعا طفيفا بنسبة 1.3% , حسبما علمته واج من الديوان الوطني للإحصائيات.

وأوضح الديوان أن انخفاض مؤشر القيم الوحدوية لتصدير السلع (سعر التصدير) راجع بشكل أساسي إلى انخفاض بنسبة 14.8% لأسعار المحروقات وكذلك انخفاض أسعار الصادرات من المنتجات خارج المحروقات بنسبة 8 % خلال نفس الفترة المقارنة.

و تشير نشرية للديوان الوطني للإحصائيات حول مؤشرات القيم الوحدوية للتجارة الخارجية للسلع خلال الثلاثي الأول من سنة 2020 أن الانخفاض في أسعار تصدير السلع، التي تهيمن عليها المحروقات، والتي مثلت 92.40% من إجمالي الصادرات الجزائرية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، راجع إلى انخفاض الأسعار العالمية للمحروقات.

وقد عرفت الصادرات الجزائرية انخفاضا بنسبة 27 % لتسجل 814.5 مليار دينار جزائري خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي مقابل 1.116.5 مليار دج في نفس الفترة من العام السابق، حسب ذات المصدر.

كما بلغت الواردات 1.099.3 مليار دج في الثلاثي الأول من عام 2020 مقابل 1.344.5 مليار دج خلال نفس الفترة من سنة 2019 ، مسجلة بذلك سجلت انخفاضًا في القيم الجارية بنسبة 18.2%.

أما الاتجاه التصاعدي (1.3%) لمؤشر أسعار الواردات، فراجع بشكل أساسي إلى مواد الزيوت والشحوم والشمع من أصل حيواني أو نباتي (+ 13.8%) ، وآلات ومعدات النقل (+ 6.2%) والمشروبات والتبغ (+ 3.4%) والمنتجات الغذائية والحيوانات الحية بنسبة (+ 2.3%).

كما شهدت مجموعات منتجات أخرى انخفاضًا في أسعار الوارداتّ، و يتعلق الأمر خاصة بمجموعات منتجات المواد الخام غير الصالحة للاستهلاك، باستثناء الوقود (-11%)، والوقود المعدني، ومواد التشحيم والمنتجات ذات الصلة (-3.9%)، وأخيرًا المواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة (- 2.8%).

وقد أدت هذه التطورات المسجلة إلى "اتساع" العجز التجاري الذي ارتفع من 228 مليار دينار جزائري في الثلاثي الأول من سنة 2019 إلى 284.8 مليار دينار جزائري في نفس الفترة من 2020.

كما نجم عن نتائج التجارة الخارجية، انخفاضا لمعدل تغطية الواردات بالصادرات منتقلة من 83% إلى 74.1% خلال نفس الفترة المقارنة.

أما في سنة 2019 كاملة، فقد سجلت أسعار تصدير السلع بالدينار، انخفاضا بنسبة 7.3% مقارنة بعام 2018، في حين سجلت أسعار الاستيراد زيادة طفيفة بنسبة 0.9%.

وأشار الديوان الوطني للإحصائيات في الاخير إلى أن معطيات الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، وكذلك معطيات 2019، تعد بيانات مؤقتة.