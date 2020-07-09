التعاون الثنائي: وزير المالية يتحادث مع سفير كندا

و خلال هذا اللقاء, استعرض الطرفان وضع التعاون الاقتصادي و المالي الثنائي و كذا السبل التي من شأنها تعزيزه اكثر حسب ذات المصدر الذي أوضح أن الوزير اغتنم هذه الفرصة للاشارة الى تطور المؤشرات الاقتصادية الكلية الاساسية للبلد على ضوء التطورات الاخيرة للوضع الاقتصادي.
و من جهته, كشف سفير كندا الى استعداد سلطات بلده على العمل من اجل توسيع نطاق التعاون مع الجزائر و مرافقة الاصلاحات الجارية, مشيرا الى التزام المؤسسات الكندية بالمساهمة في تنويع الاقتصاد الجزائري.
كما استغل المسؤول الكندي هذه الفرصة من اجل التطرق الى امكانيات التعاون و التنسيق بين البلدين على مستوى المؤسسات المالية الدولية.