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التعاون الثنائي: وزير المالية يتحادث مع سفير كندا

  أدرج يـوم : الخميس, 09 تموز/يوليو 2020 20:44     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 6 مرات
التعاون الثنائي: وزير المالية يتحادث مع سفير كندا

الجزائر - تحادث وزير المالية, ايمن بن عبد الرحمان, يوم الخميس عبر تقنية التواصل عن بعد, مع سفير كندا بالجزائر, كريستوفر ويلكي, حول سبل تطوير التعاون الاقتصادي الثنائي, حسبما افاد به بيان للوزارة.

و خلال هذا اللقاء, استعرض الطرفان وضع التعاون الاقتصادي و المالي الثنائي و كذا السبل التي من شأنها تعزيزه اكثر حسب ذات المصدر الذي أوضح أن الوزير اغتنم هذه الفرصة للاشارة الى تطور المؤشرات الاقتصادية الكلية الاساسية للبلد على ضوء التطورات الاخيرة للوضع الاقتصادي.     

و من جهته, كشف سفير كندا الى استعداد سلطات بلده على العمل من اجل توسيع نطاق التعاون مع الجزائر و مرافقة الاصلاحات الجارية, مشيرا الى التزام المؤسسات الكندية بالمساهمة في تنويع الاقتصاد الجزائري.

كما استغل المسؤول الكندي هذه الفرصة من اجل التطرق الى امكانيات التعاون و التنسيق بين البلدين على مستوى المؤسسات المالية الدولية.

آخر تعديل على الخميس, 09 تموز/يوليو 2020 21:03
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التعاون الثنائي: وزير المالية يتحادث مع سفير كندا
  أدرج يـوم : الخميس, 09 تموز/يوليو 2020 20:44     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 6 مرة   شارك

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