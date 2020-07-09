Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تسليم جسر "حوش مسعودي" (المدية): أي تأخير اضافي لن يتم التساهل بشأنه

  أدرج يـوم : الخميس, 09 تموز/يوليو 2020 17:37     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 3 مرات
تسليم جسر &quot;حوش مسعودي&quot; (المدية): أي تأخير اضافي لن يتم التساهل بشأنه

المدية - أكد وزير الأشغال العمومية فاروق شيالي, يوم الخميس بالمدية, أن "أي تأخير اضافي لن يتم التساهل بشأنه" فيما يخص استلام جسر "حوش مسعودي" الرابط بين جنوب بلدية الحمدانية و شمال المدية.

و خلال زيارة فجائية على مستوى موقع بناء هذا الجسر, اكد السيد شالي على ضرورة "استلام  هذه المنشأة قبل الدخول الاجتماعي المقبل و هذا من اجل وضع حد لمعاناة مستعملي طريق الرابط بين الشفة و المدية (الطريق السيار شمال-جنوب)".

اقرأ أيضا:      محور الشفة-المدية: الشروع في انجاز المرحلة النهائية الخاصة ببناء جسر معدني بواد عطلي ...

كما اعطى الوزير "تعليمات صارمة" للمؤسسة المكلفة بانجاز هذه المنشأة (المؤسسة الوطنية للجسور واشغال الفنية), داعيا اياها الى احترام الالتزام الذي اتخذته خلال اخر زيارة للوزير يوم 18 يونيو الفارط حيث كان من المقرر استلام الجسر قبل شهر سبتمبر المقبل".

كما حذر السيد شيالي مسؤولي المؤسسة من تجاوز هذه الاجال المحددة, مشيرا الى الاهمية "البالغة" لهذا الطريق و ضرورة فتح هذه المنشأة لفائدة مستعملي الطريق في موعده المحدد.

آخر تعديل على الخميس, 09 تموز/يوليو 2020 18:37
كلـمات مفتـاحيــة :
تسليم جسر "حوش مسعودي" (المدية): أي تأخير اضافي لن يتم التساهل بشأنه
  أدرج يـوم : الخميس, 09 تموز/يوليو 2020 17:37     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 3 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.07.09

إتفاقية تعاون بين التلفزيون الجزائري ومعهد فنون العرض والسمعي البصري

20.07.09

كوفيد-19: حجر منزلي جزئي على 10 بلديات بولاية تيبازة من الساعة 13 زوالا إلى 5 صباحا…

20.07.09

تسليم جسر "حوش مسعودي" (المدية): أي تأخير اضافي لن يتم التساهل بشأنه

20.07.09

أحزاب سياسية تستنكر تصريحات مارين لوبان الممجدة للماضي الاستعماري لبلادها

20.07.09

وزير الشؤون الخارجية يقوم بزيارة لإيطاليا

20.07.09

كوفيد-19 بتيبازة: دعوة الأطباء المتقاعدين للعمل التطوعي للتكفل بالمصابين

الأكثــر قـراءة

20.07.06

استحداث لجنة خاصة لمتابعة انعكاسات تفشي وباء كورونا على مستوى قطاع التجارة

20.07.06

إرهاب الطرقات: المدير العام للأمن الوطني يدعو إطارات القطاع إلى تقديم مخطط وقائي ناجع

20.07.06

فتح باب الترشيحات للمشاركة في الدورة 22 للمهرجان الدولي لأيام قرطاج المسرحية

20.07.07

منتدى رؤساء المؤسسات: اختيار 20 فائزا في مسابقة "هاكا ألجيريا ما بعد كوفيد-19"

20.07.06

رحيل الملحن الإيطالي إنيو موريكوني مؤلف موسيقى فيلم "معركة الجزائر"

20.07.07

عرض فيلم "بابيشا" للمخرجة مونية مدور في مهرجان الفيلم العربي التاسع بسيول