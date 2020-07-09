تسليم جسر "حوش مسعودي" (المدية): أي تأخير اضافي لن يتم التساهل بشأنه

و خلال زيارة فجائية على مستوى موقع بناء هذا الجسر, اكد السيد شالي على ضرورة "استلام هذه المنشأة قبل الدخول الاجتماعي المقبل و هذا من اجل وضع حد لمعاناة مستعملي طريق الرابط بين الشفة و المدية (الطريق السيار شمال-جنوب)".
اقرأ أيضا: محور الشفة-المدية: الشروع في انجاز المرحلة النهائية الخاصة ببناء جسر معدني بواد عطلي ...
كما اعطى الوزير "تعليمات صارمة" للمؤسسة المكلفة بانجاز هذه المنشأة (المؤسسة الوطنية للجسور واشغال الفنية), داعيا اياها الى احترام الالتزام الذي اتخذته خلال اخر زيارة للوزير يوم 18 يونيو الفارط حيث كان من المقرر استلام الجسر قبل شهر سبتمبر المقبل".
كما حذر السيد شيالي مسؤولي المؤسسة من تجاوز هذه الاجال المحددة, مشيرا الى الاهمية "البالغة" لهذا الطريق و ضرورة فتح هذه المنشأة لفائدة مستعملي الطريق في موعده المحدد.