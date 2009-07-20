سكن ترقوي عمومي: سحب شهادات التخصيص لموقع 2.000 وحدة بسيدي عبد الله  بداية من الأحد المقبل

الجزائر - دعت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية كافة المكتتبين في موقع 2.000 مسكن ترقوي عمومي بسيدي عبد الله إلى تحميل شهادات التخصيص الخاصة بهم من الموقع الإلكتروني للمؤسسة ابتداء من الأحد المقبل، حسبما افاد به اليوم الخميس بيان المؤسسة.

ويمكن للمكتبين - يضيف ذات المصدر- بداية من يوم الأحد المقبل الموافق ل 12 يوليو تحميل شهادات التخصيص (Q12) عبر موقع المؤسسة www.enpi.dz .

وكان الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية حافظ سفيان قد قام مؤخرا بعدة زيارات عمل و تفقد قادته إلى عدد من ورشات المؤسسة عبر ولايات الوطن للوقوف على مدى تقدم الأشغال.

واستمع السيد حافظ خلال زياراته الميدانية لمواقع الترقوي العمومي إلى انشغالات المكتتبين حيث وجه تعليمات صارمة للتكفل بها، كما دعا إلى تسريع وتيرة الانجاز لتسليم المشاريع في آجالها .

كما شدد السيد حافظ على ضرورة تدارك جميع النقائص محل شكاوي المكتتبين، و إلزام المقاولين على استكمال أشغال التهيئة الخارجية.