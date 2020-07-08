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جراد يقوم بزيارة تفقد لدار النقد لبنك الجزائر

  أدرج يـوم : الأربعاء, 08 تموز/يوليو 2020 17:33     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 14 مرات
جراد يقوم بزيارة تفقد لدار النقد لبنك الجزائر

الجزائر -  قام الأربعاء الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد, بزيارة تفقد لدار النقد لبنك الجزائر، مرفوقا بوزير المالية و محافظ بنك الجزائر بالنيابة.

واطلع السيد جراد خلال زيارته على مختلف أقسام صناعة النقود و على ظروف عمل المستخدمين, حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

و خلال زيارته لمختلف أقسام صناعة الأوراق المصرفية والقطع النقدية، وكذا الوثائق المؤمنة، تحادث السيد الوزير الأول مطولا مع المستخدمين واطلع على ظروف عملهم, حسب البيان.

و بهذا الشأن، ألح على ضرورة عصرنة أداة الإنتاج،  قبل أن يؤكد على "أهمية طبع الأوراق المصرفية وسك العملة، وفق المعايير الدولية، على أن يتم أيضا إدماج رموز تاريخنا الوطني".

و في نهاية زيارته، أكد السيد الوزير الأول, خلال جلسة عمل عقدها مع إطارات بنك الجزائر، بحضور السيد وزير المالية، على تخصيص وعاء أرضي لبناء مركب صناعي وتكنولوجي جديد من شأنه أن يحتضن مطبعة عالية التكنولوجيا ومقر الصندوق العام لبنك الجزائر و مركز وطني لفرز الأوراق المصرفية و مسبك و مركز للتكوين في مهن صناعة النقود الورقية.

و في الأخير، حرص السيد الوزير الأول على تهنئة و تشجيع كافة مستخدمي دار النقد على ما بذلوه من جهود جديرة بالثناء، ولاسيما خلال هذه الفترة الصعبة التي تطبعها جائحة كورونا, يضيف نفس المصدر.

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جراد يقوم بزيارة تفقد لدار النقد لبنك الجزائر
  أدرج يـوم : الأربعاء, 08 تموز/يوليو 2020 17:33     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 14 مرة   شارك

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