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فرض الحجر الجزئي على 18 بلدية بسطيف : تعليمات بضمان تموين السوق

  أدرج يـوم : الأربعاء, 08 تموز/يوليو 2020 08:25     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 4 مرات
فرض الحجر الجزئي على 18 بلدية بسطيف : تعليمات بضمان تموين السوق

الجزائر - ترأس وزير التجارة كمال رزيق يوم الثلاثاء اجتماعا طارئا مع المدراء الولائيين و الجهويين للتجارة لولاية سطيف و للولايات المجاورة أسدى خلاله تعليمات بضمان تموين السوق بعد قرار فرض الحجر الجزئي على 18 بلدية من الولاية لمجابهة وباء كورونا، حسبما أورده بيان للوزارة.

وخلال هذا الاجتماع، الذي انعقد بتقنية التحاضر عن بعد بمقر الوزارة، اتخذت جملة من الإجراءات الخاصة بضمان تموين السوق في هذه الفترة وفق إجراءات الحجر الصحي التي اقرها والي ولاية سطيف على عدة بلديات من الولاية، يضيف نفس المصدر.

وأسدى الوزير تعليماته فيما يخص تنظيم و تموين الأسواق مرتكزا على نجاح تجربة تموين ولاية البليدة بعد فرض الحجر الصحي الكلي عليها في الأشهر الماضية ، يوضح ذات البيان.

وتخص هذه التعليمات اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لكل موظفي القطاع بالولاية أثناء تأدية مهامهم خاصة في هذا الظرف الصحي حيث كلف السيد رزيق مدراء التجارة للولايات المجاورة لولاية سطيف بالتكفل بمتابعة عمليات التموين والرقابة للبلديات المجاورة لولاياتهم قصد تخفيف الضغط على مركز الولاية.

كما طلب الوزير من السادة مدراء التجارة للولايات الأخرى بمساعدة الولاية بتنظيم قوافل تضامنية توضع تحت تصرف والي ولاية سطيف، حسب نفس المصدر.

 

آخر تعديل على الأربعاء, 08 تموز/يوليو 2020 08:40
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فرض الحجر الجزئي على 18 بلدية بسطيف : تعليمات بضمان تموين السوق
  أدرج يـوم : الأربعاء, 08 تموز/يوليو 2020 08:25     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 4 مرة   شارك

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