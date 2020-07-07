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سوناطراك: تكريم العمال بمناسبة احياء ذكرى عيد الاستقلال

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 07 تموز/يوليو 2020 18:13     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 6 مرات
سوناطراك: تكريم العمال بمناسبة احياء ذكرى عيد الاستقلال

الجزائر - كرمت الشركة العمومية للمحروقات (سوناطراك) الثلاثاء بالجزائر العاصمة أكثر من 70 من قدماء عمال المجمع في اطار احياء الذكرى ال58 لعيدي الاستقلال و الشباب.

و في اطار تعزيز ثقافة المؤسسة, ترأس الرئيس المدير العام لسوناطراك توفيق حكار حفلا تكريما لمجموع عمال وعاملات المجمع "نظير وفائهم و تفانيهم في آداء عملهم طيلة سنوات بالمجمع" .

و خلال الكلمة التي ألقاها بمناسبة هذا الحفل, أكد الرئيس المدير العام أن الأمر يتعلق من خلال هذا الحدث بتكريم و الاعتراف بالجهود التي بذلها العمال الذين قضوا من 15 الى 30 سنة من مسارهم المهني بالمجمع.

كما صرح يقول "سجلنا الجهود التي بذلها عمالنا خلال الأزمة الصحية اذ قاموا بأكثر مما في وسعهم للحفاظ على الانتاج و مكتسبات الجمهورية الجزائرية" مذكرا بأن العنصر البشري يمثل بالنسبة للمجمع الوطني المورد الاساسي للشركة.

في هذا الخصوص, أكد السيد حكار قائلا " انه تكريم رمزي بالطبع لكنه مستحق لأن المجمع يوليه الاهتمام البالغ قصد التعبير عن العرفان و الاحترام لزملائنا الذين تحلوا بالوفاء و التفاني في التزامهم المهني كل على مستواه داخل شركتنا".

و حسب مصادر أخرى من المجمع العمومي فان "المورد البشري يشكل محورا اساسيا تبني عليه المديرية العامة لسوناطراك تصورا عصريا يوفر الظروف المناسبة للعمل".

و من جهته, أوضح الأمين العام للنقابة الوطنية لسوناطراك خلاف جرود أن هذا الحفل يهدف الى ابراز عرفان المجمع بعماله " نظير الجهود المبذولة طيلة سنوات ".

كما أشار الى مشاركة عمال المجمع العمومي خلال الأزمة الصحية حيث "تجندوا خلالها من أجل ضمان استمرارية الانتاج و الانتاجية لسوناطراك".

أما الأمين العام للفيدرالية الوطنية لعمال قطاع النفط و الغاز و الكيمياء, حمو طواهرية فقد أعرب عن عرفانه للرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لعمال مجمع سوناطراك بمناسبة عيد الاستقلال.

كما أردف يقول "كان ذلك مصدر فخر بالنسبة لعمال سوناطراك لأنهم كرسوا كل وقتهم من أجل المحافظة على انتاج واستقرار هذه المؤسسة و هذا في في اطار احترام الاجراءات الاحترازية الخاصة بالأمن الصحي".

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سوناطراك: تكريم العمال بمناسبة احياء ذكرى عيد الاستقلال
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 07 تموز/يوليو 2020 18:13     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 6 مرة   شارك

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