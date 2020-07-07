وباء كورونا يتسارع ولم يصل إلى ذروته بعد -

قضية طحكوت: استئناف المحاكمة يوم الأربعاء للاستماع إلى باقي المتهمين والأطراف المدنية -

الاتحاد الأوروبي يجدد التأكيد على موقفه بعدم الاعتراف بمغربية الصحراء الغربية -

تعليم عالي: تقييم طلبات تمديد المنح الدراسية بالخارج ستتم من قبل لجنة من الخبراء العلميين -

الرابطة الأولى: اتحاد الجزائر يوقع على اتفاقية ثلاثية مع لجنة مراقبة التسيير للفاف و مكتب خبرة -

تنصيب محمد يحياوي رئيسا للجنة المتخصصة في اعانة الفنون و الآداب -

التوقيع على اتفاقية بين وزارة الشؤون الدينية والهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته -

سوناطراك: تكريم العمال بمناسبة احياء ذكرى عيد الاستقلال -

منتدى رؤساء المؤسسات: اختيار 20 فائزا في مسابقة هاكا ألجيريا ما بعد كوفيد-19 -

مشروع اتفاقية بين وزارتي المجاهدين والتضامن الوطني قريبا لتنمية الروح الوطنية لدى الأجيال -

الألعاب المتوسطية : لجنة التنظيم تخصص مليار دج لتجهيز عددا من الهياكل الرياضية -

طلبة من المدرسة العليا للبيوتكنولوجيا بقسنطينة يحرزون تقدير مشرف في برنامج نادي الطلاب المطورين -

كورونا: 475 إصابة جديدة, 210 حالة شفاء و 9 وفيات في الجزائر خلال ال 24 ساعة الأخيرة -

استرجاع رفات شهداء المقاومة الشعبية: مكتب مجلس الأمة يعبرعن عرفانه لرئيس الجمهورية -

حجر جزئي بـ 18 بلدية بسطيف : ارتياح ملحوظ لدى مواطنين ادركوا ضرورة التجند لمكافحة كوفيد-19 -

الندوة الدولية ال45 للتضامن مع الشعب الصحراوي إيكوكو ستعقد يومي 7 و 8 نوفمبر القادم -

اجتماع وزراء خارجية مبادرة السلام العربية يؤكد رفضه لضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة -

الأغواط/ كوفيد-19: تزويد مخبر المستشفى الجامعي الجديد بجهاز الكشف عن فيروس كورونا المستجد -

استرجاع أرشيف الحقبة الاستعمارية: وعود كثيرة و قرارات ملموسة قليلة من فرنسا -