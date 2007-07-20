Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

منتدى رؤساء المؤسسات: اختيار 20 فائزا في مسابقة "هاكا ألجيريا ما بعد كوفيد-19"

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 07 تموز/يوليو 2020 18:01     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 27 مرات
منتدى رؤساء المؤسسات: اختيار 20 فائزا في مسابقة &quot;هاكا ألجيريا ما بعد كوفيد-19&quot;

الجزائر- أعلن منتدى رؤساء المؤسسات يوم الثلاثاء في بيان عن قائمة عشرين (20) حامل أفكار مبتكرة فازوا في المسابقة التكنولوجية عن بعد "هاكا ألجيريا مابعد كوفيد-19" التي نظمها المنتدى مؤخرا و التي تهدف الى ابراز مشاريع تكنولوجية ابتكارية في مختلف القطاعات لمجابهة جائحة فيروس كورونا.

و قد تم تقييم الأعمال المتسابقة و إعلان النتائج عن بعد عشية عيد الاستقلال والشباب، حيث فاقت نتائج هذا الماراطون التكنولوجي" كل توقعات لجنة التحكيم التي أفرزت قراراتها وفقا للمعايير التي تم وضعا في المسابقة أزيد من عشرين فائزا من بين أزيد 171 مشروعا.

ودامت المنافسة ثلاثة أيام كاملة، من الفاتح إلى الثالث يوليو 2020، وهو ما يعادل 72 ساعة بلا انقطاع، تنافس فيها أزيد من 171 مشروعا منها 63 يخص مجال الصحة، 47 مجال المجتمع، 30 مشروعا يخص الاقتصاد، 19 في الحوكمة و 12 في مجال المالية - التكنولوجية، حسب توضيحات ذات البيان.

وتم تصنيف نتائج هذه المسابقة الى ثلاث فئات اساسية : فئة أحسن مبادرة تكنولوجية (في الحلول التكنولوجيا المالية, الصحة, الاقتصاد المجتمع, الحوكمة)، فئة أحسن مؤسسة ناشئة (في الحلول التكنولوجيا المالية، الصحة، الاقتصاد، المجتمع، الحوكمة) و فئة أحسن تقدم تكنولوجيي (في الحلول التكنولوجيا المالية، الصحة، الاقتصاد، المجتمع، الحوكمة).

اقرأ أيضا:      منتدى رؤساء المؤسسات: انتقاء 171 ترشيحًا لمسابقة رقمية لأفضل مشروع مبتكر ...

وتم اطلاق هذه المسابقة الأولى من نوعها في 17 مايو الفارط تحت عنوان "هاكا ألجيريا مابعد كوفيد-19 " واختتمت التسجيلات يوم 30 جوان المنصرم.

و استقبلت لجنة التنظيم أزيد من 350 مشروعا (فكرة) موزعة على 1500 مشارك عبر 48 ولاية من التراب الوطني، حيث فاقت نسبة مشاركة الطلبة الجامعيين فيها 50 بالمائة والعنصر النسوي أكثر من 30 بالمائة، حسب نفس المصدر.

"هذا المارطون التكنولوجي الذي جرت فعالياته من البداية إلى النهاية عن بعد، بفضل أرضية HACKALGERIA، سمحت لنا من اختبار قدرات شبابنا ميدانيا، قدرتهم على العمل التعاوني، وتحويل الأفكار إلى مشاريع ملموسة (نموذج لتطبيقات) في غضون بعض ساعات فقط من خلال ابتكار حلول تكنولوجية جديدة"، يبرز ذات البيان موضحا ان المنتدى نجح من خلال هذه المنافسة في رفع هذا التحدي رغم الوضع الصحي السلبي الذي يسود البلاد بسبب انتشار وباء كورونا.

"هذا النجاح كذلك هو ثمرة التجنيد القوي و الاقبال الكبير لطلبتنا و شبابنا الجامعيين وحاملي الأفكار الذي آمنوا بمشروعنا و صدقنا والتزامنا وعملنا المتواصل من أجل بروز مشاريع تكنولوجية ابتكارية، التي تقدم حلولا ملموسة لمشاكلنا في الحياة اليومية في مختلف القطاعات", يضيف نفس المصدر مشيرا الى ان لجنة تحكيم وطاقم المسابقة قرارا انتقاء خمسة مشاريع إضافية شاركت في النهائيات ولم يسعفها الحظ بالفوز، من بينها أحسن مشروع في فئة " نساء في التكنولوجيا ".

كما قرر المنتدى مرافقة الفائزين في فئة أحسن تقدم تكنولوجي، المؤسسات الناشئة، والنساء في عالم التكنولوجيات، لمدة ستة أشهر للمشاركة في التظاهرات على المستوى الدولي والترويج لابتكاراتهم خلال تظاهرتين هامتين" أميرجينفالي " Emmerging-Valley " بمدينة مرسيليا في شهر ديسمبر المقبل، وتمثيل في تظاهرة VivaTech بفرنسا جناح الجزائر، حيث تحصل منتدى رؤساء المؤسسات على حصرية التمثيل خلال سنة 2021.

و في نفس السياق، أعلن المنتدى عن تنظيم, خلال الأيام المقبلة، حفل على شرف الــ20 فائزا لتسليمهم الجوائز المالية بحيث سيتم بالمناسبة تقديم وعرض كل التفاصيل الخاصة بمرافقة حاملي المشاريع الفائزة عبر مختلف المراحل حتى يجسّدوا مشاريعهم.

آخر تعديل على الثلاثاء, 07 تموز/يوليو 2020 18:47
كلـمات مفتـاحيــة :
منتدى رؤساء المؤسسات: اختيار 20 فائزا في مسابقة "هاكا ألجيريا ما بعد كوفيد-19"
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 07 تموز/يوليو 2020 18:01     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 27 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.07.07

وباء كورونا يتسارع ولم يصل إلى ذروته بعد (منظمة الصحة العالمية)

20.07.07

قضية طحكوت: استئناف المحاكمة يوم الأربعاء للاستماع إلى باقي المتهمين والأطراف المدنية

20.07.07

الاتحاد الأوروبي يجدد التأكيد على موقفه بعدم الاعتراف بمغربية الصحراء الغربية

20.07.07

تعليم عالي: تقييم طلبات تمديد المنح الدراسية بالخارج ستتم من قبل لجنة من الخبراء العلميين

20.07.07

الرابطة الأولى: اتحاد الجزائر يوقع على اتفاقية ثلاثية مع لجنة مراقبة التسيير للفاف و مكتب…

20.07.07

تجديد و إنجاز شبكات توزيع مياه الشرب بولاية المسيلة "من أولويات قطاع الموارد المائية"

الأكثــر قـراءة

20.07.06

استحداث لجنة خاصة لمتابعة انعكاسات تفشي وباء كورونا على مستوى قطاع التجارة

20.07.06

عيد الاستقلال : زيتوني يجدد تمسك الدولة بإتمام عملية استعادة كل رفات الشهداء المنفيين

20.07.06

الجزائر تملك هامش للمناورة دون اللجوء الى الاستدانة الخارجية

20.07.06

تشييع جثمان الفقيد اللواء حسان علايمية بمقبرة العالية

20.07.06

السيد تبون يترأس الثلاثاء جلسة عمل حول إعداد الخطة الوطنية للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي

20.07.06

إرهاب الطرقات: المدير العام للأمن الوطني يدعو إطارات القطاع إلى تقديم مخطط وقائي ناجع