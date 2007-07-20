منتدى رؤساء المؤسسات: اختيار 20 فائزا في مسابقة "هاكا ألجيريا ما بعد كوفيد-19"

الجزائر- أعلن منتدى رؤساء المؤسسات يوم الثلاثاء في بيان عن قائمة عشرين (20) حامل أفكار مبتكرة فازوا في المسابقة التكنولوجية عن بعد "هاكا ألجيريا مابعد كوفيد-19" التي نظمها المنتدى مؤخرا و التي تهدف الى ابراز مشاريع تكنولوجية ابتكارية في مختلف القطاعات لمجابهة جائحة فيروس كورونا.

و قد تم تقييم الأعمال المتسابقة و إعلان النتائج عن بعد عشية عيد الاستقلال والشباب، حيث فاقت نتائج هذا الماراطون التكنولوجي" كل توقعات لجنة التحكيم التي أفرزت قراراتها وفقا للمعايير التي تم وضعا في المسابقة أزيد من عشرين فائزا من بين أزيد 171 مشروعا.

ودامت المنافسة ثلاثة أيام كاملة، من الفاتح إلى الثالث يوليو 2020، وهو ما يعادل 72 ساعة بلا انقطاع، تنافس فيها أزيد من 171 مشروعا منها 63 يخص مجال الصحة، 47 مجال المجتمع، 30 مشروعا يخص الاقتصاد، 19 في الحوكمة و 12 في مجال المالية - التكنولوجية، حسب توضيحات ذات البيان.

وتم تصنيف نتائج هذه المسابقة الى ثلاث فئات اساسية : فئة أحسن مبادرة تكنولوجية (في الحلول التكنولوجيا المالية, الصحة, الاقتصاد المجتمع, الحوكمة)، فئة أحسن مؤسسة ناشئة (في الحلول التكنولوجيا المالية، الصحة، الاقتصاد، المجتمع، الحوكمة) و فئة أحسن تقدم تكنولوجيي (في الحلول التكنولوجيا المالية، الصحة، الاقتصاد، المجتمع، الحوكمة).

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وتم اطلاق هذه المسابقة الأولى من نوعها في 17 مايو الفارط تحت عنوان "هاكا ألجيريا مابعد كوفيد-19 " واختتمت التسجيلات يوم 30 جوان المنصرم.

و استقبلت لجنة التنظيم أزيد من 350 مشروعا (فكرة) موزعة على 1500 مشارك عبر 48 ولاية من التراب الوطني، حيث فاقت نسبة مشاركة الطلبة الجامعيين فيها 50 بالمائة والعنصر النسوي أكثر من 30 بالمائة، حسب نفس المصدر.

"هذا المارطون التكنولوجي الذي جرت فعالياته من البداية إلى النهاية عن بعد، بفضل أرضية HACKALGERIA، سمحت لنا من اختبار قدرات شبابنا ميدانيا، قدرتهم على العمل التعاوني، وتحويل الأفكار إلى مشاريع ملموسة (نموذج لتطبيقات) في غضون بعض ساعات فقط من خلال ابتكار حلول تكنولوجية جديدة"، يبرز ذات البيان موضحا ان المنتدى نجح من خلال هذه المنافسة في رفع هذا التحدي رغم الوضع الصحي السلبي الذي يسود البلاد بسبب انتشار وباء كورونا.

"هذا النجاح كذلك هو ثمرة التجنيد القوي و الاقبال الكبير لطلبتنا و شبابنا الجامعيين وحاملي الأفكار الذي آمنوا بمشروعنا و صدقنا والتزامنا وعملنا المتواصل من أجل بروز مشاريع تكنولوجية ابتكارية، التي تقدم حلولا ملموسة لمشاكلنا في الحياة اليومية في مختلف القطاعات", يضيف نفس المصدر مشيرا الى ان لجنة تحكيم وطاقم المسابقة قرارا انتقاء خمسة مشاريع إضافية شاركت في النهائيات ولم يسعفها الحظ بالفوز، من بينها أحسن مشروع في فئة " نساء في التكنولوجيا ".