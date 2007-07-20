Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

نفط: سعر سلة خامات أوبك يستقر عند 43,54 دولار للبرميل

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 07 تموز/يوليو 2020 14:38     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 18 مرات

الجزائر - ذكرت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك), يوم الثلاثاء,على موقعها الإلكتروني ان متوسط سعر سلة خاماتها استقر عند 43,54 دولار للبرميل أمس الاثنين, مقابل 42,93 دولارا يوم الجمعة الفارط, مسجلة بذلك أعلى مستوى لها منذ بداية أزمة "كوفيد 19".

وتضم سلة خامات أوبك, التي تعد مرجعا في قياس مستوى الإنتاج للمنظمة, 13 نوعا من ضمنها  خام صحاري الجزائري.

ومنذ ديسمبر 2019, سجلت سلة خامات أوبك أول زيادة شهرية لها في مايو الفارط و التي تزامنت مع بدء تنفيذ اتفاقية خفض الإنتاج لدول أوبك+.

و تعرف أسعار النفط تحسنا في هذه الأيام بعد الانهيار الذي شهدته بسبب وباء كويد 19 الذي أثر بشكل كبير على الطلب حيث انهار متوسط سعر سلة خامات أوبك الى 16 دولار للبرميل خاصة بعد الشلل الكبير الذي أصاب قطاع النقل في العالم بسبب الحجر الصحي و غلق الحدود و المنافذ للحد من انتقال العدوى.

و يرجع هذا الانتعاش النسبي للأسعار إلى جهود دول المنظمة وحلفائها العشر غير المنتمين لأوبك, الذين واجهوا انهيار الأسعار بتقليص معتبر لحجم الإنتاج في إطار الاتفاقية المشتركة أو بما يعرف بأوبك+ والتي قرروا بموجبها خلال اجتماعهم الأخير بداية يونيو الماضي الى تمديد الاتفاق المقرر خلال 1 مايو الماضي الى يوليو الجاري.

و ينص الاتفاق على تقليص الإنتاج ب9,7 مليون برميل يوميا بهدف دعم الأسعار و احداث توازن في السوق.

و خلال اجتماعه الافتراضي بالأمين العام لأوبك حول تطورات السوق أمس الاثنين, أكد وزير الطاقة والرئيس الحالي للمنظمة أوبك, عبد المجيد عطار أن المنظمة  أثبتت عبر تاريخها "القدرة على الصمود" أمام الأزمات و احداث توازن في السوق بين العرض و الطلب.

آخر تعديل على الثلاثاء, 07 تموز/يوليو 2020 14:56
كلـمات مفتـاحيــة :
نفط: سعر سلة خامات أوبك يستقر عند 43,54 دولار للبرميل
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 07 تموز/يوليو 2020 14:38     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 18 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.07.07

اجتماع وزراء خارجية مبادرة السلام العربية يؤكد رفضه لضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية…

20.07.07

حزب طلائع الحريات: نجاح مسار تعديل الدستور يستدعي انخراط الجميع في اثراءه

20.07.07

الأغواط/ كوفيد-19: تزويد مخبر المستشفى الجامعي الجديد بجهاز الكشف عن فيروس كورونا المستجد

20.07.07

النظام البرلماني هو "الأنسب" لتحقيق الانتقال الديمقراطي في الجزائر

20.07.07

مشروع اتفاقية بين وزارتي المجاهدين والتضامن الوطني "قريبا" لتنمية الروح الوطنية لدى…

20.07.07

جيجل: حجز 1886 قرص من المؤثرات العقلية

الأكثــر قـراءة

20.07.06

استحداث لجنة خاصة لمتابعة انعكاسات تفشي وباء كورونا على مستوى قطاع التجارة

20.07.06

الجزائر تملك هامش للمناورة دون اللجوء الى الاستدانة الخارجية

20.07.06

السيد تبون يترأس الثلاثاء جلسة عمل حول إعداد الخطة الوطنية للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي

20.07.06

تشييع جثمان الفقيد اللواء حسان علايمية بمقبرة العالية

20.07.06

الرئيس تبون يتلقى تهاني رؤساء وملوك الدول الشقيقة والصديقة بمناسبة عيدي الاستقلال والشباب

20.07.06

عيد الاستقلال : زيتوني يجدد تمسك الدولة بإتمام عملية استعادة كل رفات الشهداء المنفيين