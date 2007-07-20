نفط: سعر سلة خامات أوبك يستقر عند 43,54 دولار للبرميل

وتضم سلة خامات أوبك, التي تعد مرجعا في قياس مستوى الإنتاج للمنظمة, 13 نوعا من ضمنها خام صحاري الجزائري.
ومنذ ديسمبر 2019, سجلت سلة خامات أوبك أول زيادة شهرية لها في مايو الفارط و التي تزامنت مع بدء تنفيذ اتفاقية خفض الإنتاج لدول أوبك+.
و تعرف أسعار النفط تحسنا في هذه الأيام بعد الانهيار الذي شهدته بسبب وباء كويد 19 الذي أثر بشكل كبير على الطلب حيث انهار متوسط سعر سلة خامات أوبك الى 16 دولار للبرميل خاصة بعد الشلل الكبير الذي أصاب قطاع النقل في العالم بسبب الحجر الصحي و غلق الحدود و المنافذ للحد من انتقال العدوى.
و يرجع هذا الانتعاش النسبي للأسعار إلى جهود دول المنظمة وحلفائها العشر غير المنتمين لأوبك, الذين واجهوا انهيار الأسعار بتقليص معتبر لحجم الإنتاج في إطار الاتفاقية المشتركة أو بما يعرف بأوبك+ والتي قرروا بموجبها خلال اجتماعهم الأخير بداية يونيو الماضي الى تمديد الاتفاق المقرر خلال 1 مايو الماضي الى يوليو الجاري.
و ينص الاتفاق على تقليص الإنتاج ب9,7 مليون برميل يوميا بهدف دعم الأسعار و احداث توازن في السوق.
و خلال اجتماعه الافتراضي بالأمين العام لأوبك حول تطورات السوق أمس الاثنين, أكد وزير الطاقة والرئيس الحالي للمنظمة أوبك, عبد المجيد عطار أن المنظمة أثبتت عبر تاريخها "القدرة على الصمود" أمام الأزمات و احداث توازن في السوق بين العرض و الطلب.