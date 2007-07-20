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الجزائر تصطاد كامل حصتها من التونة الحمراء الحية لـ 2020 والبالغة 1650 طن

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 07 تموز/يوليو 2020 10:52     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 10 مرات
الجزائر تصطاد كامل حصتها من التونة الحمراء الحية لـ 2020 والبالغة 1650 طن

الجزائر - تمكنت الجزائر من اصطياد كامل حصتها من التونة الحمراء الحية لسنة 2020 المحددة من طرف اللجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة في المحيط الأطلسي (إيكات) والمقدرة بـ 1650 طن، حسبما علم اليوم الثلاثاء من ديوان وزارة الصيد البحري و المنتجات الصيدية.

وحسب بيان صادر عن ذات الديوان فقد تم اصطياد هذه الحصة المقدرة ب 1650 طن من طرف 23 سفينة حاملة للراية الوطنية مضيفا أن حملة صيد سمك التونة الحمراء الحية كانت قد انتهت في 2 يوليو الفارط.

وذكر ذات المصدر ان حملة الصيد البحري كانت قد انطلقت في 26 يونيو الفارط لتنتهي في 1 يوليو 2020 غير أن الظروف المناخية التي عرفتها منطقة الصيد و التي تنحصر في المياه الدولية بين تونس و إيطاليا و مالطا أدت إلى تمديد فترة الصيد لعشرة  أيام إضافية بعد موافقة اللجنة الدولية (إيكات) و هو ما سمح للسفن الجزائرية بصيد كل حصتها قبل انتهاء الآجال المحددة.

"وقد شرعت السفن في رحلة العودة إلى أرض الوطن في ظروف عادية خاصة أن حملة صيد التونة الحمراء لهذه السنة نظمت في ظرف صحي خاص (كوفيد-19) مما تطلب التنسيق مع وزارة الصحة و كذا الولاة المعنيين لاتخاذ الاجراءات الصحية اللازمة قبل مغادرة السفن وعند عودتها"، يبرز ذات المصدر.

 إقرأ أيضا:  التونة الحمراء: الجزائر تحضر لصيد 1.650 طن بداية من 26 مايو الجاري

وأضاف في ذات السياق ان وزارة الصيد البحري و المنتجات الصيدية نسقت نشاطها مع وزارة الخارجية من أجل ضمان السير الحسن للحملة و إنجاحها بالتنسيق مع البلدان المعنية.

وأبرز أنه في إطار"البرنامج الجديد للقطاع (2020-2024) ستحظى هذه الشعبة بتقييم دقيق من أجل إدراج إجراءات في الحملة القادمة تسمح بتحسين و ضبط عمليات الصيد بالإضافة إلى استغلال الخبرة المكتسبة في هذا المجال لتطوير الصيد في أعالي البحار.

 

آخر تعديل على الثلاثاء, 07 تموز/يوليو 2020 11:03
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الجزائر تصطاد كامل حصتها من التونة الحمراء الحية لـ 2020 والبالغة 1650 طن
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 07 تموز/يوليو 2020 10:52     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 10 مرة   شارك

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