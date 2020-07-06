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استحداث لجنة خاصة لمتابعة انعكاسات تفشي وباء كورونا على مستوى قطاع التجارة

  أدرج يـوم : الإثنين, 06 تموز/يوليو 2020 19:31     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 21 مرات
استحداث لجنة خاصة لمتابعة انعكاسات تفشي وباء كورونا على مستوى قطاع التجارة

الجزائر- اتخذ وزير التجارة كمال رزيق, يوم الإثنين, جملة من الإجراءات ذات الطابع الاستعجالي لمجابهة تفشي وباء كورونا على رأسها استحداث لجنة خاصة تعنى بمتابعة انعكاسات تفشي وباء كورونا على مستوى القطاع, حسبما افاد به بيان للوزارة.

و تم اتخاذ هذه الإجراءات خلال إجتماع طارئ, ترأسه السيد رزيق, رفقة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي, مع المدراء الولائيين والجهويين للتجارة, خص به 13 ولاية التي شهدت ارتفاعا قياسيا لحالات تفشي وباء فيروس كورونا في الأيام الثلاثة الأخيرة .

و خلال هذا الإجتماع , الذي تم بتقنية التحاضر المرئي عن بعد, ذكر السيد رزيق بإلزامية التطبيق الصارم، لتعليمات السيد الوزير الأول, عبد العزيز جراد, الخاصة بمحاربة كل ما يمكنه أن يؤدي ويساهم في انتشار الوباء، وهذا تحت سلطة السادة ولاة الجمهورية وبالتنسيق مع مختلف اللجان الأمنية على المستوى المحلي, يضيف البيان.

و بالمناسبة, اتخذ وزير التجارة جملة من الإجراءات ذات الطابع الاستعجالي على غرار تأجيل كل العطل السنوية وعطلة نهاية الأسبوع لكافة الأعوان والموظفين طيلة شهر جويلية بالإضافة استحداث لجنة خاصة تعنى بمتابعة انعكاسات تفشي وباء كورونا فيما يخص قطاع التجارة على المستوين المركزي والمحلي تشتغل على مدار الساعة, حسب نفس المصدر.

وأوضح السيد رزيق أن "المسؤولية التي تقع على عاتق إطارات وموظفي القطاع اليوم, ليست مسؤولية مهنية فقط وإنما واجب وطني مقدس في ظل تردي الأوضاع الصحية, مضيفا أن الواجب اليوم لا يقتصر فقط على تكثيف عمليات الرقابة وانما ضرورة التركيز على العمل الجواري إضافة إلى عمليات التحسيس والتوعية".

وفي هذا الصدد, يضيف ذات البيان, دعا السيد الوزير إلى "اتخاذ كافة الإجراءات الردعية التي ينص عليها القانون مع أي مخالف او من يعرض سلامة وصحة المستهلكين والمواطنين للخطر مع تجنيد كافة مستخدمي وعمال القطاع الذين تتوفر فيهم كل الشروط للعمل التحسيسي والرقابي".

آخر تعديل على الإثنين, 06 تموز/يوليو 2020 19:38
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استحداث لجنة خاصة لمتابعة انعكاسات تفشي وباء كورونا على مستوى قطاع التجارة
  أدرج يـوم : الإثنين, 06 تموز/يوليو 2020 19:31     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 21 مرة   شارك

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