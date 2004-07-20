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طاقة: ارتفاع متوسط سعر النفط الخام لأوبك إلى قرابة 43 دولار للبرميل

  أدرج يـوم : السبت, 04 تموز/يوليو 2020 17:51     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 7 مرات
طاقة: ارتفاع متوسط سعر النفط الخام لأوبك إلى قرابة 43 دولار للبرميل

الجزائر - واصلت سلة أوبك ،المكونة من الأسعار المرجعية لـ 13 نفطا خاما ارتفاعها في نهاية الاسبوع لتقترب من 43 دولارًا ، وهو أعلى مستوى ، وفقًا للبيانات الصادرة عن منظمة البلدان المصدرة للنفط.

وأوضح ذات المصدر أن السلة المرجعية لأوبك التي تشمل النفط الجزائري (صحراء بلاند)، وصلت يوم الخميس إلى 89ر42 دولارا مقابل 66 ر42 دولار للبرميل يوم الاربعاء الماضي.

ويأتي التحسن في متوسط سعر نفط أوبك الخام في الوقت الذي تدخل فيه 23 دولة من مجموعة أوبك + المرحلة الثانية من تطبيق اتفاق خفض الإنتاج.وأوبك + المنعقدة في 6 يونيو.

كما ينص الاتفاق على اقتطاع حجم 7ر7 مليون برميل يوميا ابتداء من الفاتح أوت إلى أخر شهر ديسمبر 2020 و يليه تخفيض الانتاج ب 8ر5 مليون برميل يوميا بدء من أول يناير 2021 إلى غاية أبريل 2022.

وكان الأمين العام لمنظمة أوبك ، محمد باركيندو ، قد أشاد الثلاثاء الفارط بالقرارات "التاريخية'' المتخذة في الاجتماعات الوزارية الأخيرة لمنظمة أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك التي عقدت في أبريل ويونيو ، والتي وقال بشأنها أنها "توفر الدعم الأساسي لمسار تحقيق التوازن في الأسواق والاقتصاد العالمي''.

وباء كوفيد - 19 ) بشكل تدريجي مما تسبب في ارتفاع كبير في الطلب على النفط''.

 

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طاقة: ارتفاع متوسط سعر النفط الخام لأوبك إلى قرابة 43 دولار للبرميل
  أدرج يـوم : السبت, 04 تموز/يوليو 2020 17:51     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 7 مرة   شارك

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