تجارة: السيد رزيق ترأس اجتماعا لتقييم نشاطات القطاع خلال السداسي الأول 2020

وخلال هذا الاجتماع الذي جرى بمقر الوزارة برفقة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي و بحضور الإطارات المركزية، نوه السيد رزيق بالمجهودات "الجبارة التي قام بها موظفو القطاع كل من موقع مسؤوليته ، خاصة في الظرف الصحي الذي تعيشه البلاد وكذا شهر رمضان المبارك"، يضيف نفس المصدر.
كما عرج الوزير في تقييمه على ملف الرقابة وقمع الغش حيث حث اطارات القطاع على ضرورة تكثيف عمليات الرقابة والتحسيس للتجار والمتعاملين الاقتصاديين، خاصة محاربة ظاهرة التسممات الغذائية التي تكثر في فصل الصيف و ذلك عمن طريق اتحاذ جملة من الإجراءات تضمن شروط النقل والحفظ السليم وفعالية سلسلة التبريد، يوضح ذات البيان.
وبهذه المناسبة، تطرق ايضا الوزير الى ملف المستودعات داعيا الى وضع بطاقية وطنية خاصة بهذه المنشآت و تحديد طبيعة نشاطاتها و أصحابها ونوع وحجم مخزونها لإعادة النظر في استراتيجية التوزيع الداخلي لمختلف المواد الاستهلاكية والفلاحية.
وفي هذا الاطار، أشار ذات المصدر الى ان وزير التجارة استمع الى عرض على مدى تقدم أشغال البطاقية الوطنية للمنتوجات الجزائرية وملفات التجارة الخارجية وتنظيم الأسواق والرقابة والرقمنة وورشة تحيين بعض القوانين الخاصة بالقطاع.