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انتخاب الرئيس المدير العام لسونلغاز على رأس رابطة ميد تسو

  أدرج يـوم : الجمعة, 03 تموز/يوليو 2020 09:19     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 19 مرات
لقطة من الجمعية العامة لرابطة كيد تسو عبر تقنية التحاضر المرئي / 03-07-2020 / الصورة: فيسبوك @medtso لقطة من الجمعية العامة لرابطة كيد تسو عبر تقنية التحاضر المرئي / 03-07-2020 / الصورة: فيسبوك @medtso

الجزائر - تم انتخاب الرئيس المدير العام لسونلغاز, شاهر بولخراص بالإجماع على رأس رابطة مسيري شبكات نقل الكهرباء للبحر الأبيض المتوسط  "ميد تسو" لعهدة تدوم 3 سنوات, حسبما أشار اليه الخميس المجمع العمومي في بيان له.

و  حسب المصدر ذاته, جرى الانتخاب خلال جمعية عامة للرابطة عقدت في 1 يوليو عن طريق تقنية التحاضر المرئي بسبب القيود التي فرضتها جائرة فيروس كورونا  المستجد.

"ان الثقة التي وضعت في شخص السيد شاهر بولخراص من طرف الأعضاء التسعة عشر (19) للرابطة و المتكونة من أهم شركات الكهرباء لبلدان حوض المتوسط و التي تنتمي اليها سونلغاز بصفة عضو منذ 19 أبريل 2018, تدل مرة أخرى على المكانة التي يحتلها مجمع سونلغاز ضمن كبار المتعاملين الطاقويين للمحيط المتوسطي", يضيف البيان.

و جاء في البيان أن "هذا الانتخاب إنما يشهد أيضا على اسهام سونلغاز لدى ميد تسو بفضل خبرتها و مهارتها المتراكمتين طيلة خمسين سنة من  وجودها, لا سيما ما يتعلق بالجهود التي باشرها المجمع لأجل التنمية الاقتصادية و الاجتماعية لبلدنا, مما يمنح للجزائر مكانة خاصة في مجال الاستفادة من الطاقة".

و  صرح السيد بولخراص عقب انتخابه أن "ميد تسو ستعمل لأجل أن تصير منظمة مهنية و استراتيجية بالنسبة  لكل المسائل المتعلقة بالأنظمة الكهربائية المتوسطية".

كما دعا الرئيس المدير العام لسونلغاز الى ترقية "ادماج النظام الكهربائي و الطاقوي المتوسطي بشكل فعال و ناجع".

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انتخاب الرئيس المدير العام لسونلغاز على رأس رابطة ميد تسو
  أدرج يـوم : الجمعة, 03 تموز/يوليو 2020 09:19     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 19 مرة   شارك

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