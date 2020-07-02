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السيد حمداني يستقبل ممثل منظمة الزراعة والتغذية بعد نهاية مهامه في الجزائر

  أدرج يـوم : الخميس, 02 تموز/يوليو 2020 18:32     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 8 مرات
السيد حمداني يستقبل ممثل منظمة الزراعة والتغذية بعد نهاية مهامه في الجزائر

الجزائر - استقبل وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني اليوم الخميس ممثل منظمة الزراعة والتغذية في الجزائر، نبيل عصاف الذي قام بزيارة وداع بعد نهاية مهامه في الجزائر، حسبما جاء في بيان للوزارة.

وخلال هذا اللقاء الذي جرى بحضور الأمين التنفيذي لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي التابعة لمنظمة الفاو،محمد الأمين حموني وكذا إطارات من الوزارة، استعرض الطرفان مختلف مشاريع الشراكة والتعاون التي تدعمها منظمة الفاو في الجزائر، لاسيما في مجال الغابات وتثمين المواد الزراعية وتغيرات المناخ.

وأفاد ذات المصدر أنه تم التطرق كذلك إلى المشاريع التي تم إطلاقها وتلك التي هي قيد التحضير والمستفيدة من المساعدة التقنية وخبرة الفاو.

كما تمحورت المحادثات حول برنامج تطوير شجرة الأرقان والزراعية البيولوجية والمنتجات الخشبية وغير الخشبية وكذا تكوين أعوان الغابات في مجال الحماية من حرائق الغابات ومكافحتها.

وبهذه المناسبة، شدد السيد حمداني على أهمية القيام بتقييم المشاريع المنجزة في إطار التعاون مع منظمة التغذية والزراعة، وإدراج مشاريع جديدة "منسجمة" و"حقيقية" تستجيب لتوقعات المهنيين الفعلية، إلى جانب القيام بتأطير تقني وعلمي للقطاع.

واختتم البيان بالإشارة إلى رغبة السيد حمداني في "مواصلة هذه المنظمة الأممية لالتزاماتها لاسيما بخصوص إتمام المشاريع الجارية وتفقد المشاريع الجديدة من حيث التكوين والتأطير والبحث".

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السيد حمداني يستقبل ممثل منظمة الزراعة والتغذية بعد نهاية مهامه في الجزائر
  أدرج يـوم : الخميس, 02 تموز/يوليو 2020 18:32     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 8 مرة   شارك

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