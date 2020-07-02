الفاو: إرتفاع أسعار السلع الغذائية العالمية في يونيو الماضي

الجزائر - شهد شهر يونيو ارتفاع أسعار السلع الغذائية العالمية للمرة الأولى منذ بداية العام مدفوعة بارتفاع أسعار الزيوت النباتية والسكر ومنتجات الألبان، حسب ما أوردته منظمة الأغذية و الزراعة للأمم المتحدة اليوم الخميس في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني.

وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) لأسعار الغذاء، الذي يرصد الأسعار العالمية لأكثر السلع الغذائية تداولاً، 2ر93 نقطة في يونيو، أي أعلى بنحو 2،4 في المائة مقارنة مع الشهر الماضي.

وارتفع مؤشر الفاو لأسعار الزيوت النباتية بنسبة 3ر11 في المائة في شهر يونيو بعد انخفاض استمر أربعة أشهر متتالية.

وحسب المنظمة الأممية، يعكس هذا الارتفاع بالأساس، الارتفاع الحاد في أسعار زيت النخيل نتيجة لتعافي الطلب العالمي على الواردات، عقب تخفيف قيود الإغلاق التي فرضت بسبب جائحة كوفيد-19 في عدد من الدول، والمخاوف بشأن نكسات الإنتاج المحتملة وسط النقص المطول في العمالة المهاجرة.

كما ارتفعت عروض أسعار زيت الصويا وعباد الشمس وزيت بذور اللفت.

و زاد مؤشر الفاو لأسعار السكر بنسبة 106 في المائة عن الشهر السابق، وذلك بسبب الارتفاع الكبير في أسعار النفط الخام الدولية التي دعمت بقوة أسواق السكر، وشجع هذا مصانع السكر البرازيلية على استخدام المزيد من إمدادات قصب السكر لإنتاج الإيثانول بدلاً من السكر، مما أثر على توافر صادرات السكر وأسعارها أيضاً.

كما ارتفع مؤشر الفاو لأسعار منتجات الألبان بنسبة 4 بالمائة عن شهر مايو، مسجلاً أول ارتفاع له بعد أربعة أشهر متتالية من التراجع .

ودعم الطلب المتجدد على الواردات الفورية، ولا سيما من الشرق الأوسط وشرق آسيا، إلى جانب انخفاض الإمدادات الموسمية في أوروبا ومحدودية توافر الإمدادات غير الملتزم بها في أوقيانوسيا، الزيادات الأخيرة في الأسعار.

وانخفض مؤشر الفاو لأسعار الحبوب بنسبة 6ر0 بالمائة عن مايو. ويعود سبب تراجع أسعار القمح في يونيو جزئيا إلى المحاصيل الجديدة في نصف الكرة الشمالي وتحسن توقعات الإنتاج في عدد من البلدان المصدرة الرئيسية، بما في ذلك منطقة البحر الأسود.

ويشير البيان الى ان معظم الأسعار في أسواق الحبوب واللحوم حافظت على وتيرة الهبوط وسط حالة عدم اليقين في السوق بسبب جائحة كوفيد-19.

و انخفض مؤشر الفاو لأسعار اللحوم بنسبة 6ر0 في المائة عن مايو و يونيو. ويرجع سبب تراجع أسعار لحوم الأبقار والدواجن إلى حد كبير إلى زيادة توافر الصادرات في المناطق المنتجة الرئيسية.