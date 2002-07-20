نمو رقم أعمال الشركة المركزية لاعادة التأمين بـ 11.6% في 2019

و سجلت الشركة العمومية بهذا صافي أرباح بلغ 116ر3 مليار دينار (26 مليون دولار) مقارنة ب094ر3 مليار دينار (25 مليون دولار) خلال 2018 .
كما سجلت، من خلال تعاملاتها مع الخارج ، نموا يقدر ب53ر34 % مقارنة بالسنة المالية 2018، معززة بذلك توسعها على مستوى السوق العالمية لاعادة التأمين.
و فيما يخص إجمالي تكاليف المطالبات، تميزت السنة المالية 2019 بإرتفاع كبير في نسبة الحوادث المسجلة، مما أدى إلى إرتفاع نسبة إجمالي المطالبات ب 58ر55 %, يضيف نفس المصدر.
كذلك، سجلت الشركة في إطار استثماراتها المالية نموا يقدر ب 13,09 %، محققة بذلك إيرادات مالية مقدرة بمبلغ 491ر2 مليار دج.