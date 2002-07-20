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نمو رقم أعمال الشركة المركزية لاعادة التأمين بـ 11.6% في 2019

  أدرج يـوم : الخميس, 02 تموز/يوليو 2020 11:46     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 14 مرات
نمو رقم أعمال الشركة المركزية لاعادة التأمين بـ 11.6% في 2019

الجزائر - حققت الشركة المركزية لإعادة التأمين خلال 2019 رقم اعمال يقدر ب655ر35 مليار دج ( 299 مليون دولار), مسجلة بذلك نموا ب11,6 %، حسب ما أفادت به الشركة الخميس في بيان لها.

و سجلت الشركة العمومية بهذا صافي أرباح بلغ 116ر3 مليار دينار (26 مليون دولار) مقارنة ب094ر3 مليار دينار (25 مليون دولار) خلال 2018 .

كما سجلت، من خلال تعاملاتها مع الخارج ، نموا يقدر ب53ر34 % مقارنة بالسنة المالية 2018، معززة بذلك توسعها على مستوى السوق العالمية لاعادة التأمين.

و فيما يخص إجمالي تكاليف المطالبات، تميزت السنة المالية 2019 بإرتفاع كبير في نسبة الحوادث المسجلة، مما أدى إلى إرتفاع نسبة إجمالي المطالبات ب 58ر55 %, يضيف نفس المصدر.

كذلك، سجلت الشركة في إطار استثماراتها المالية نموا يقدر ب 13,09 %، محققة بذلك إيرادات مالية مقدرة بمبلغ 491ر2 مليار دج. 

كلـمات مفتـاحيــة :
نمو رقم أعمال الشركة المركزية لاعادة التأمين بـ 11.6% في 2019
  أدرج يـوم : الخميس, 02 تموز/يوليو 2020 11:46     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 14 مرة   شارك

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