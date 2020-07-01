تعليمات صارمة لتأمين التزويد بالماء الشروب طيلة الصيف والأزمة الصحية

وبعد استماع الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الموارد المائية حول وضعية التزويد بالماء الشروب والتدابير الـمتخذة تحسبًا لموسم الصيف، ذكر السيد جراد بأن التوفر الدائم للماء الشروب على مستوى جميع بلديات البلاد "يجب أن يكون في صميم أعمال قطاع الموارد المائية والسلطات المحلية والمؤسسات المكلفة باستغلال وتسيير هذا الـموارد".
وفي هذا الإطار، أُسديت "تعليمات صارمة" لتأمين تزويد السكان بالماء الشروب خلال فترة الصيف والأزمة الصحية، وذلك لاسيما من خلال السهر على تنفيذ إجراءات عاجلة، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
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وتتمثل هذه الاجراءات في تعزيز النظام الخاص الذي تم وضعه للاستجابة على عجل لجميع انشغالات المواطنين من حيث التزويد بالـمياه.
كما تشمل تدعيم هذا النظام من خلال تنفيذ مخططات اليقظة والتدخل على مستوى كل بلدية لمعالجة جميع الانقطاعات والاضطرابات في التزويد بالماء الشروب، بما في ذلك من خلال استخدام الصهاريج و كذا تعزيز تأمين التجهيزات والمنشآت الرئيسية اللازمة لتوزيع الماء الشروب.