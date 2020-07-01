الحكومة تصادق على إنشاء هيئة لمكافحة التصحر وإعادة بعث السد الأخضر

الجزائر - صادقت الحكومة، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، على مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بإنشاء هيئة لتنسيق مكافحة التصحر وإعادة بعث السد الأخضر.

ويندرج مشروع هذا النص، الذي عرضه وزير الفلاحة و التنمية الريفية، في إطار إعادة بعث وتأهيل السد الأخضر، فضلاً عن إنشاء آلية دائمة تُكلف بإعداد وتنفيذ ومراقبة هذه العملية، حسب ما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول.

وستكون هذه الهيئة التنسيقية بمثابة عامل محفز في إعداد وتنفيذ وتقييم برنامج العمل الوطني لمكافحة التصحر وتخفيف حدة الجفاف وإعادة بعث السد الأخضر.

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كما تندرج هذه الهيئة في إطار سياسة الترابط القطاعي التي أقرتها الحكومة بهدف ضمان التناسق اللازم في إعداد وتسيير السياسات العمومية.

وأشار عرض الوزير الى أن مكافحة التصحر هي في الواقع مكافحة للفقر، من خلال حماية الـموارد الطبيعية، والتكيف مع التغيرات المناخية، والتنمية الريفية المدمجة وترقية الاقتصاد الغابي لصالح التنمية المحلية المستدامة، التي هي أساس الأمن الغذائي.