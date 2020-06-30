Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

إطلاق صندوق وطني لتمويل المؤسسات الناشئة قريبا

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 30 حزيران/يونيو 2020 18:40     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 24 مرات
إطلاق صندوق وطني لتمويل المؤسسات الناشئة قريبا

سيدي بلعباس ـ يرتقب إطلاق قريبا صندوق وطني لتمويل المؤسسات الناشئة في مجالات الابتكار, حسبما صرح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ياسين المهدي وليد الثلاثاء بسيدي بلعباس.

وأوضح الوزير المنتدب, لدى زيارته لحاضنة سيدي بلعباس التابعة للوكالة الوطنية لترقية وتطوير الحظائر التكنولوجية, أن "رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وعد بدخول هذا الصندوق حيز الخدمة في القريب العاجل من أجل تمويل المؤسسات الناشئة وتقديم لها الدعم المالي في إطار قانوني".

وأكد أن الوزارة ركزت في عملها منذ يناير الماضي على إيجاد حلول لاستحداث تمويل أكثر ملائمة لفائدة المؤسسات الناشئة في إطار قانوني يسمح لها بالاستفادة من مزايا وتسهيلات, و يمكنها من التركيز على الابتكار وخلق الثروة بعيدا عن كل أشكال البيروقراطية والعراقيل الإدارية التي تعيق انطلاقها الفعلي.

وأشار ياسين مهدي الوليد أن "المؤسسات الناشئة ستكون قاطرة الاقتصاد الجزائري الجديد الذي سيكون مبنيا على المعرفة", مبرزا أن "المؤسسات الناشئة قادرة على خلق الثروة في وقت وجيز, لاسيما في مجالات التكنولوجيا المختلفة التي لها مستقبل واعد يمكنها من التوجه إلى التصدير وجعل الجزائر قطبا مهما للابتكار."

ولدى زيارته لحاضنة سيدي بلعباس والاطلاع على حصيلة المشاريع التي تقدمها المؤسسات الناشئة بمنطقة غرب البلاد, اعتبر الوزير المنتدب أنها "مؤسسات ناشئة مهمة وتعد بداية موفقة ومشجعة رغم عارض جائحة كورونا التي كان لها تأثير على نشاطها", مشيرا إلى أن الوزارة ستكثف جهودها لدعم هذه المؤسسات الناشئة وفتح المجال أمامها لاستدراك كل ما فات بعد انقضاء هذه الجائحة.

للإشارة تضم حاضنة سيدي بلعباس 15 مؤسسة ناشئة من ولايات غرب البلاد, منها 9 مشاريع لولاية سيدي بلعباس في اختصاصات الفلاحة الذكية والسوق الإلكتروني والإحصائيات الرياضية والنقل والتوصيل الإلكتروني وست مشاريع أخرى لولايات كل من وهران ومستغانم وعين تموشنت.

كلـمات مفتـاحيــة :
إطلاق صندوق وطني لتمويل المؤسسات الناشئة قريبا
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 30 حزيران/يونيو 2020 18:40     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 24 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.06.30

جراد يؤكد عزم الدولة على دعم الصناعة التحويلية

20.06.30

موجة الحر في الجزائر ناجمة عن تيار ضغط منخفض قادم من الجنوب

20.06.30

قوجيل يدعو إلى التعمق أكثر في تفسير محتوى بيان أول نوفمبر

20.06.30

غابات تيبازة: ظهور جديد للضبع المخطط بعد فقدانه منذ سنوات الثمانينات

20.06.30

المدير العام للأمن الوطني يشدد على الصرامة في تطبيق إجراءات مكافحة كوفيد -19

20.06.30

كوفيد-19: تشديد نظام الوقاية و إشراك اكبر للجماعات المحلية

الأكثــر قـراءة

20.06.29

كوفيد-19: تمديد اجراءات الحجر المنزلي الى غاية 13 يوليو القادم

20.06.29

كوفيد-19: تمديد اجراءات الحجر المنزلي الى غاية 13 يوليو

20.06.29

تعليق سحب الأموال للأشخاص المعنويين لتسهيل سحب الأجور والمعاشات للمواطنين

20.06.29

''الملحمة الحمراء للمولودية'': كتاب يتبع خطوات النادي ذو 23 شهيدا

20.06.29

"لجدار"، اصدار جديد مخصص للتراث

20.06.29

استشهاد عسكريين بالمدية : الناطق الرسمي باسم الحكومة يعزي عائلتي الفقيدين