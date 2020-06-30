إطلاق صندوق وطني لتمويل المؤسسات الناشئة قريبا

سيدي بلعباس ـ يرتقب إطلاق قريبا صندوق وطني لتمويل المؤسسات الناشئة في مجالات الابتكار, حسبما صرح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ياسين المهدي وليد الثلاثاء بسيدي بلعباس.

وأوضح الوزير المنتدب, لدى زيارته لحاضنة سيدي بلعباس التابعة للوكالة الوطنية لترقية وتطوير الحظائر التكنولوجية, أن "رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وعد بدخول هذا الصندوق حيز الخدمة في القريب العاجل من أجل تمويل المؤسسات الناشئة وتقديم لها الدعم المالي في إطار قانوني".

وأكد أن الوزارة ركزت في عملها منذ يناير الماضي على إيجاد حلول لاستحداث تمويل أكثر ملائمة لفائدة المؤسسات الناشئة في إطار قانوني يسمح لها بالاستفادة من مزايا وتسهيلات, و يمكنها من التركيز على الابتكار وخلق الثروة بعيدا عن كل أشكال البيروقراطية والعراقيل الإدارية التي تعيق انطلاقها الفعلي.

وأشار ياسين مهدي الوليد أن "المؤسسات الناشئة ستكون قاطرة الاقتصاد الجزائري الجديد الذي سيكون مبنيا على المعرفة", مبرزا أن "المؤسسات الناشئة قادرة على خلق الثروة في وقت وجيز, لاسيما في مجالات التكنولوجيا المختلفة التي لها مستقبل واعد يمكنها من التوجه إلى التصدير وجعل الجزائر قطبا مهما للابتكار."

ولدى زيارته لحاضنة سيدي بلعباس والاطلاع على حصيلة المشاريع التي تقدمها المؤسسات الناشئة بمنطقة غرب البلاد, اعتبر الوزير المنتدب أنها "مؤسسات ناشئة مهمة وتعد بداية موفقة ومشجعة رغم عارض جائحة كورونا التي كان لها تأثير على نشاطها", مشيرا إلى أن الوزارة ستكثف جهودها لدعم هذه المؤسسات الناشئة وفتح المجال أمامها لاستدراك كل ما فات بعد انقضاء هذه الجائحة.

للإشارة تضم حاضنة سيدي بلعباس 15 مؤسسة ناشئة من ولايات غرب البلاد, منها 9 مشاريع لولاية سيدي بلعباس في اختصاصات الفلاحة الذكية والسوق الإلكتروني والإحصائيات الرياضية والنقل والتوصيل الإلكتروني وست مشاريع أخرى لولايات كل من وهران ومستغانم وعين تموشنت.