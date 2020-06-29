سكن: فتح الموقع الإلكتروني لوكالة "عدل" أمام 47 ألف مكتتب لاختيار المواقع  

الجزائر - أفادت المديرية العامة للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل انه بإمكان 47 ألف مكتتب اختيار مواقع سكناتهم عبر الموقع الالكتروني للوكالة و ذلك ابتداء من منتصف ليل اليوم الثلاثاء .

وجاء في بيان نشرته الوكالة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) "أكد المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل محمد طارق بلعريبي، في تغريدة له على حسابه على موقع تويتر أنه بإمكان 47 ألف مكتتب ولوج الموقع الالكتروني لوكالة عدل من اجل اختيار مواقع سكناتهم و ذلك ابتداء من الساعة 00: 00 ليوم 30 يونيو 2020 ".

وأضاف ذات المسؤول أن الوكالة أوفت بوعدها، مطمئنا انه ''ستكون هناك عمليات أخرى (اختيار المواقع السكنية) حتى يتمكن آخر مكتتب مسجل في برنامج عدل من اختيار موقعه''.

وكان وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري قد اعلن في وقت سابق عن إطلاق عملية جديدة لاختيار المواقع السكنية، موجهة لمكتتبي برنامج البيع بالإيجار "عدل" على المستوى الوطني.

وقد أوضح السيد ناصري أن هذه العملية جاءت بعدما تمكنت وكالة "عدل" من الحصول على اوعية عقارية جديدة لمواصلة برنامجها السكني.