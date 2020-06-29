كوفيد-19: رصد أكثر من 2 مليار دج لتعويض مؤسسات قطاع البناء بخصوص العطل الاستثنائية

الجزائر - قدم الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء و الأشغال العمومية والري تعويضات لأزيد من 1.000 مؤسسة قطاع بناء و اشغال عمومية و ري تابعة له و هذا في اطار العطل الاستثنائية الناتجة عن جائحة كوفيد-19 حيث تم رصد مبلغ اجمالي يقدر ب 2،74 مليار دج، حسبما علم لدى الصندوق.

وفي تصريح لوأج، قال المدير العام للصندوق، عبدالمجيد شكاكري انه "تم تقديم تعويضات ل 1.049 مؤسسة عمومية و خاصة تابعة لقطاع البناء و الاشغال العمومية و الري من طرف الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر و البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية و هذا في اطار العطل الاستثنائية لفائدة 113.458 عامل، اي بنسبة 2 بالمئة من مجموع مؤسسات قطاع البناء التابعة للصندوق، حيث تم رصد 2،74 مليار دج".

وأوضح ذات المسؤول ان الصندوق قد اطلق، كاجراء استثنائي، عملية تعويض الاجازات المدفوعة مسبقا للسنة 2019/2020 لفائدة عمال هذه المؤسسات و التي تمتد فترتها المرجعية من 1 يوليو 2019 الى 29 فبراير 2020 المتعلقة ب 8 اشهر من الاشتراكات التي دفعها صاحب العمل للصندوق.

واسرد بالقول ان "هذا الاجراء يخص المؤسسات المنتسبة للصندوق و التي اعطت الاجازات لعمالها بصفة مسبقة في اطار تدابير الحجر الصحي عقب تفشي جائحة

كوفيد-19 و الذين قدموا طلبهم للصندوق من اجل الاستفادة بهذه الاعانات المالية كونهم لا يمتلكون خزينة كبيرة لمواجهة الجائحة".

وأضاف أن عملية تلقي الطلبات أطلقت خلال الفترة الممتدة من 17 أبريل إلى 17 مايو من السنة الجارية. إلا أنه أشار إلى أن "أغلبية المؤسسات المنتسبة إلى الصندوق فضلت انتظار فترة العطل ابتداء من الفاتح يوليو حتى يستفيد أجراؤها بصفة مباشرة".

وذكر أن الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر و البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء و الأشغال العمومية و الري (كاكوبات) الذي يعد من صناديق الضمان الاجتماعي يحصي 57.531 مؤسسة من قطاع البناء و الأشغال العمومية و الري الناشطة و المنتسبة التي تضم أكثر من 1 مليون عامل مصرح بهم لدى الصندوق.

ويقدم صندوق كاكوبات الخاضع لوصاية وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي خدمات تخص العطل السنوية مدفوعة الأجر و التعويضات الممنوحة في إطار البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية بهدف تحسين الظروف الاجتماعية لعمال قطاع البناء و الأشغال العمومية و الري.

في هذا الاطار يستفيد العامل في هذا القطاع بعد عمله لمدة 12 شهرا من عطلة ابتداء من الفاتح يوليو لكل سنة.

وتدفع مؤسسة قطاع البناء والأشغال العمومية والري اشتراكا طوال السنة للصندوق لفائدة العامل الأجير المصرح به و يسمح تجميع هذه الاشتراكات للعامل المعني من الاستفادة من عطلة يتم احتسابها وفقا لمدة العمل الذي زاوله الأجير.