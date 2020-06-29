وزير المالية يعرض مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2017 أمام مجلس الأمة

الجزائر - عرض وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمن, نص قانون تسوية الميزانية لسنة 2017 على أعضاء مجلس الأمة, خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس بالنيابة صالح قوجيل.

و قال الوزير أن الإصلاحات وعصرنة الإدارات المالية لابد أن يتم عبر استحداث مديرية عامة للرقمنة مؤكدا أن السلطات العمومية ستواصل بذل الجهود لتعبئة الموارد الجبائية العادية لتصل إلى نسبة 80 بالمائة من الميزانية سنة 2023.

كما أشار الوزير إلى أن القطاع يعتزم فتح ورشة منتصف يوليو القادم لإصلاح المنظومة الجبائية, بهدف تشجيع الاستثمار الوطني المنشئ للثروة والشغل.

و حسب الوزير, تضمن قانون تسوية الميزانية لسنة 2017 حزمة من التدابير التشريعية لتحسين مستوى الإيرادات الجبائية وترشيد النفقات الميزانياتية وتسهيل الإجراءات الجبائية وتشجيع الاستثمار.

و وفقا للأرقام التي عرضها الوزير, بلغت القيمة الإجمالية للإيرادات المحققة في 2017 مستوى 6.072 مليار دج مقابل توقعات ب 5.635 مليار دج في قانون المالية لنفس السنة.

و توزعت الإيرادات الفعلية للسنة المعنية على الموارد العادية بقيمة 3.945 مليار دج (97ر64 بالمائة من إجمالي الإيرادات) وموارد الجباية البترولية بقيمة 2.127 مليار دج (3ر35 بالمائة).

و في مقابل ذلك بلغت نفقات الميزانية بعنوان 2017 ما قيمته 6.767 مليار دج بينما توقع قانون المالية نفقات بقيمة 6.883 مليار دج.

و حول التحويلات الاجتماعية أكد الوزير أنها بلغت 1.631 مليار دج في 2017 بانخفاض قدره 4ر11 بالمائة مقارنة ب 2016.

و تشمل هذه التحويلات مخصصات دعم السكن المقدرة ب 305 مليار دج (-35 بالمائة مقارنة ب 2016) ودعم العائلات ب 413 مليار دج (-7 بالمائة) ودعم المتقاعدين ب 237 مليار دج (-2 بالمائة) ودعم المعوزين والمعاقين وذوي الدخل الضعيف ب 147 مليار دج (-10 بالمائة).

و بإضافة النفقات غير المتوقعة, التي بلغت 92 مليار دج, وصل عجز الميزانية إلى 786 مليار دج سنة 2017.

أما فيما يخص السيولة, كشفت الوضعية النهائية لتنفيذ قانون المالية 2017 عن عجز إجمالي للخزينة بـقيمة 2.260 مليار دج تمت تغطيته عن طريق صندوق ضبط الإيرادات والية التمويل التقليدي.

وعلى هذا الأساس تم في 2017 استنفاذ موارد صندوق ضبط الإيرادات وذلك بعد اقتطاع مبلغ 838 مليار دج المتبقي فيه.

و بخصوص الإطار الاقتصادي أوضح الوزير أن نسبة النمو خلال 2017 بلغت نحو 4ر1 بالمائة مقابل 9ر3 بالمائة المتوقعة بموجب قانون المالية لنفس السنة.

و سجل قطاع المحروقات إيرادات بـ 3.660 مليار دج مقابل 4.071 مليار دج متوقعة بموجب قانون المالية أي بفارق سلبي قدره 411 مليار دج.

كما شهد عام 2017 انخفاض سعر الصرف بـ 1ر49 دينار للدولار الأمريكي الواحد منتقلا من 47ر109 دج للدولار في 2016 الى 96ر110 دج للدولار في 2017.

و بالنسبة لنسبة التضخم المسجلة في 2017 فقد بلغت 59ر5 بالمائة مقابل 4 بالمائة متوقعة.

و بلغت احتياطات الصرف 33ر97 مليار دولار في نهاية 2017 مقابل 14ر114 مليار دولار نهاية 2016.

و بلغت مستحقات الدين العمومي نهاية 2017 ما قيمته 5.056 مليار دج وهو ما يعادل 27 بالمائة من الناتج الداخلي الخام منها 4.911 مليار دينار تخص الدين الداخلي و145 مليار دينار تتعلق بالدين الخارجي.