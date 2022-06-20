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مذكرة تفاهم لتصدير 20.000 طن من حديد البناء إلى مالي والنيجر

  أدرج يـوم : الإثنين, 29 حزيران/يونيو 2020 19:47     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 11 مرات
مذكرة تفاهم لتصدير 20.000 طن من حديد البناء إلى مالي والنيجر

الجزائر -  تم يوم الاثنين توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة الجزائرية القطرية للصلب بالشراكة مع مجمع سيدار فرع المجمع العمومي للحديد و الصلب "ايميتال" و شركة تاماغا لتصدير 20.000 طن من حديد البناء إلى كل من مالي والنيجر, حسبما أفاد به بيان لمجمع ايميتال.

وأوضح ذات المصدر أن هذه المذكرة التي تمتد على سنة واحدة قابلة للتجديد, قد وقعت بين الشركة الجزائرية القطرية للصلب بالشراكة مع مجموعة سيدار, وهي فرع تابع لمجمع ايميتال, و شركة تاماغا (شركة ذات مسؤولية محدودة), وهي شركة خاضعة للقانون الجزائري, ممثلة بالسيد سواكري عزالدين, بصفته المسير الشريك, من اجل التصدير عن طريق البحر عبر ميناء جنجن (جيجل) ل 20.000 طن من قضبان التسليح الخرسانية نحو مينائي السنغال وبنين, ليتم نقلها فيما بعد على التوالي إلى مالي و النيجر.

ويأتي هذا التوقيع تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون من اجل تنشيط الاقتصاد الوطني رغم الوباء المرتبط بكوفيد- 19.

وذكر ذات البيان أن "الغرض من هذه المذكرة غير الملزمة هو دراسة جدوى إقامة وتطوير تعاون اقتصادي ثنائي محتمل بين الطرفين بهدف تلبية طلبيات وتسويق منتجات الصلب."

و خلص ذات البيان انه "من خلال السياسة التي يتبناها الرئيس المدير العام لمجمع ايميتال، السيد طارق بوسلامة، والتي تسعى إلى تشجيع عملية تصدير منتجات الحديد و الصلب للحصول على حصص جديدة في السوق ألافريقية، فإن عملية التصدير هذه ستساعد بلا شك على زيادة احتياطي النقد الأجنبي للبلاد".

آخر تعديل على الإثنين, 29 حزيران/يونيو 2020 21:03
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مذكرة تفاهم لتصدير 20.000 طن من حديد البناء إلى مالي والنيجر
  أدرج يـوم : الإثنين, 29 حزيران/يونيو 2020 19:47     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 11 مرة   شارك

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