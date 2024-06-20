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مشروع قانون تسوية الميزانية 2017 : لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الأمة تستمع الى عرض وزير المالية

  أدرج يـوم : الإثنين, 29 حزيران/يونيو 2020 19:28     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 6 مرات

الجزائر - عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية و المالية الاثنين اجتماعا بمجلس الأمة استمعت خلاله الى عرض وزير المالية ايمن بن عبد الرحمان حول مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2017, حسبما أفاد به الاثنين بيان للمجلس.

و اثر العرض الذي قدمه الوزير, بحضور رئيس اللجنة محمد طيب حمارنية و وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار, تمحورت المناقشة  بين أعضاء اللجنة و ممثل الحكومة حول الظروف التي ميزت تنفيذ الميزانية العامة للدولة بعنوان سنة 2017  حيث اثار اعضاء اللجنة العديد من الانشغالات.

وقد قدم الوزير اجابات و ايضاحات حول استفسارات الاعضاء, يضيف البيان.

وتعكف لجنة الشؤون الاقتصادية و المالية لمجلس الأمة على إعداد تقرير في الموضوع سيتم عرضه في الجلسة العامة المخصصة لتقديم و مناقشة مشروع هذا القانون, و المقرر صبيحة الثلاثاء.

و سيتم تحديد الموقف من مشروع هذا القانون و مشروع القانون المتضمن اعتماد 8 ماي يوما وطني للذاكرة في الجلسة العامة المقررة في مساء نفس اليوم.

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مشروع قانون تسوية الميزانية 2017 : لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الأمة تستمع الى عرض وزير المالية
  أدرج يـوم : الإثنين, 29 حزيران/يونيو 2020 19:28     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 6 مرة   شارك

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