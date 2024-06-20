مشروع قانون تسوية الميزانية 2017 : لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الأمة تستمع الى عرض وزير المالية

و اثر العرض الذي قدمه الوزير, بحضور رئيس اللجنة محمد طيب حمارنية و وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار, تمحورت المناقشة بين أعضاء اللجنة و ممثل الحكومة حول الظروف التي ميزت تنفيذ الميزانية العامة للدولة بعنوان سنة 2017 حيث اثار اعضاء اللجنة العديد من الانشغالات.
وقد قدم الوزير اجابات و ايضاحات حول استفسارات الاعضاء, يضيف البيان.
وتعكف لجنة الشؤون الاقتصادية و المالية لمجلس الأمة على إعداد تقرير في الموضوع سيتم عرضه في الجلسة العامة المخصصة لتقديم و مناقشة مشروع هذا القانون, و المقرر صبيحة الثلاثاء.
و سيتم تحديد الموقف من مشروع هذا القانون و مشروع القانون المتضمن اعتماد 8 ماي يوما وطني للذاكرة في الجلسة العامة المقررة في مساء نفس اليوم.