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طاقة: تنصيب راشدي منادي على رأس لجنة ضبط الكهرباء و الغاز

  أدرج يـوم : الإثنين, 29 حزيران/يونيو 2020 19:24     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 4 مرات
طاقة: تنصيب راشدي منادي على رأس لجنة ضبط الكهرباء و الغاز

الجزائر - تم الاثنين تنصيب السيد راشدي منادي رئيسا للجنة ضبط  الكهرباء و الغاز خلفا للسيد عبد القادر شوال.

و بهذه المناسبة, أكد وزير الطاقة, عبد المجيد عطار الذي أشرف على تنصيب الرئيس الجديد للجنة بحضور رؤساء الوكالات و الرئيس المدير العام لسونلغاز و اطارت قطاع الطاقة, على ضرورة البحث على حلول مناسبة للاستجابة, في أقرب الآجال, لعديد طلبات المستثمرين الصناعيين و الفلاحين المتعلقة بالربط بشبكة الكهرباء و التي ستسمح باستحداث النشاطات الخلاقة للقيمة المضافة و مناصب شغل, على حد تعبيره.

في هذا الاطار هنأ الوزير السيد مناد على منصبه الجديد و حثه على مضاعفة الجهود لأجل جلب اضافة الى لجنة ضبط الكهرباء و الغاز التي تكمن مهمتها الرئيسية في السهر على تطبيق القوانين المنظمة للكهرباء و الغاز.

كما أشاد الوزير بالسيد شوال, نظير العمل الدي قام  به و جهوده المبذولة لأجل تطوير هذه الوكالة و كذا مساهمته في مجال الاستجابة للطلب على الكهرباء و الغاز لفائدة الأسر و  المستثمرين.

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طاقة: تنصيب راشدي منادي على رأس لجنة ضبط الكهرباء و الغاز
  أدرج يـوم : الإثنين, 29 حزيران/يونيو 2020 19:24     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 4 مرة   شارك

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