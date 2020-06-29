طاقة: تنصيب راشدي منادي على رأس لجنة ضبط الكهرباء و الغاز

و بهذه المناسبة, أكد وزير الطاقة, عبد المجيد عطار الذي أشرف على تنصيب الرئيس الجديد للجنة بحضور رؤساء الوكالات و الرئيس المدير العام لسونلغاز و اطارت قطاع الطاقة, على ضرورة البحث على حلول مناسبة للاستجابة, في أقرب الآجال, لعديد طلبات المستثمرين الصناعيين و الفلاحين المتعلقة بالربط بشبكة الكهرباء و التي ستسمح باستحداث النشاطات الخلاقة للقيمة المضافة و مناصب شغل, على حد تعبيره.
في هذا الاطار هنأ الوزير السيد مناد على منصبه الجديد و حثه على مضاعفة الجهود لأجل جلب اضافة الى لجنة ضبط الكهرباء و الغاز التي تكمن مهمتها الرئيسية في السهر على تطبيق القوانين المنظمة للكهرباء و الغاز.
كما أشاد الوزير بالسيد شوال, نظير العمل الدي قام به و جهوده المبذولة لأجل تطوير هذه الوكالة و كذا مساهمته في مجال الاستجابة للطلب على الكهرباء و الغاز لفائدة الأسر و المستثمرين.