Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

غاز: مجمع سوناطراك يستلم مؤقتا مشروع توات بأدرار 

  أدرج يـوم : الإثنين, 29 حزيران/يونيو 2020 16:53     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 21 مرات
غاز: مجمع سوناطراك يستلم مؤقتا مشروع توات بأدرار 

الجزائر - أعلنت الشركة الوطنية للمحروقات "سوناطراك" اليوم الاثنين عن الاستلام المؤقت لمشروع توات غاز، الواقع في منطقة أدرار، الذي يتم تشغيله بالشراكة مع شركة "نيبتون إنرجي" و تم انجازه من طرف تيكنيكاس ريونيداس".

وحسب بيان سوناطراك يتمثل المشروع في حفر 18 بئرا منتجة للغاز و بناء وحدة لمعالجة الغاز بقدرة تصل الى  3ر14 مليون متر مكعب يوميا و كذا انجاز شبكة لجمع و نقل  الغاز الموجه للبيع عبر أنبوب GR5 ، بالإضافة إلى كل من الطرقات وقاعدة الحياة.

وتميزت هذه المرحلة الأخيرة في تحكم كل من سوناطراك وشريكها نبتون إنرجي  في العمليات لتشغيل وحدة لمعالجة الغاز.

وجدير بالذكر فان مجمع توات غاز الذي ينشط بالشراكة بين "سوناطراك" و"نيبتون إنرجي"  شرع في تصدير الغاز الموجه للبيع في سبتمبر 2019.

وينتج هذا المشروع حاليا 8ر12 مليون متر مكعب يوميا من الغاز الموجه للبيع، أي 5ر4  مليار متر مكعب سنويا و 1.800 برميل يوميا من المكثفات المستقرة.

وسيسهم هذا القطب الصناعي الغازي "الهام" في تنمية القدرات الإنتاجية لسوناطراك من الغاز والمنتجات المشتقة.

كلـمات مفتـاحيــة :
غاز: مجمع سوناطراك يستلم مؤقتا مشروع توات بأدرار 
  أدرج يـوم : الإثنين, 29 حزيران/يونيو 2020 16:53     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 21 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.06.29

رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة اليد: "لم يتم إلغاء كأس الجزائر بعد"

20.06.29

كورونا: 298 إصابة جديدة، 303 حالة شفاء و 8 وفيات في الجزائر خلال ال 24 ساعة الأخيرة

20.06.29

وفاة عون حماية مدنية في عملية إخماد حريق بالقرب من المنطقة الصناعية بلارة بجيجل

20.06.29

الأمن الوطني: أزيد 187 ألف مكالمة هاتفية منها الاخلال بتدابير الحجر الصحي

20.06.29

جائحة كورونا: "الدولة لن تدخر أي جهد لتوفير اللقاح في حالة إيجاده"

20.06.29

دعوة إلى التعجيل في تعيين خلفا لكوهلر لضمان تقرير مصير الشعب الصحراوي 

الأكثــر قـراءة

20.06.24

الصحراء الغربية: الهلال الأحمر الصحراوي يناشد الدول المانحة الاسراع في الاستجابة للاجئين

20.06.22

الخطوط الجوية الجزائرية: الانطلاق في عملية تجديد صلاحية 600 ألف تذكرة سفر

20.06.24

سمير شعابنة يتسلم مهامه الجديدة كوزير منتدب لدى الوزير الأول مكلف بالجالية الوطنية بالخارج

20.06.23

الرئيس تبون يجري تعديلا في الحكومة

20.06.22

الشلف: تجربة نموذجية لزراعة شجرة الأرقان بالكريمية

20.06.25

برنامج عدل: إطلاق عملية جديدة لاختيار المواقع لفائدة 40 ألف مكتتب في الأيام القادمة