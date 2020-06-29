غاز: مجمع سوناطراك يستلم مؤقتا مشروع توات بأدرار 

وحسب بيان سوناطراك يتمثل المشروع في حفر 18 بئرا منتجة للغاز و بناء وحدة لمعالجة الغاز بقدرة تصل الى 3ر14 مليون متر مكعب يوميا و كذا انجاز شبكة لجمع و نقل الغاز الموجه للبيع عبر أنبوب GR5 ، بالإضافة إلى كل من الطرقات وقاعدة الحياة.
وتميزت هذه المرحلة الأخيرة في تحكم كل من سوناطراك وشريكها نبتون إنرجي في العمليات لتشغيل وحدة لمعالجة الغاز.
وجدير بالذكر فان مجمع توات غاز الذي ينشط بالشراكة بين "سوناطراك" و"نيبتون إنرجي" شرع في تصدير الغاز الموجه للبيع في سبتمبر 2019.
وينتج هذا المشروع حاليا 8ر12 مليون متر مكعب يوميا من الغاز الموجه للبيع، أي 5ر4 مليار متر مكعب سنويا و 1.800 برميل يوميا من المكثفات المستقرة.
وسيسهم هذا القطب الصناعي الغازي "الهام" في تنمية القدرات الإنتاجية لسوناطراك من الغاز والمنتجات المشتقة.