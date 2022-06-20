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تمديد آجال اقتناء قسيمة السيارات الى غاية 15 يوليو

  أدرج يـوم : الإثنين, 29 حزيران/يونيو 2020 13:11     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 17 مرات
تمديد آجال اقتناء قسيمة السيارات الى غاية 15 يوليو

الجزائر- أعلن وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان يوم الاثنين عن تمديد آجال اقتناء قسيمة السيارات إلى غاية 15 يوليو المقبل.

وأوضح الوزير على هامش يوم دراسي حول "تجسيد اصلاح الميزانية" بمشاركة الأمناء العامين لمختلف الوزراء مرفوقين بمسؤولي المالية لديهم عن تمديد أجال اقتناء قسيمة السيارات المحددة سابقا في 30 يونيو "بخمس عشرة (15) يوما".

كما جدد السيد بن عبد الرحمان التأكيد على إرادة الدولة في عدم اللجوء إلى الاستدانة الخارجية أو إلى طبع النقود, مطمئنا أن الحكومة "تمتلك هوامش سنستغلها دون أن تدخر أي وسيلة لمواجهة احتياجات ميزانية الدولة".

وبخصوص موضوع هذا اليوم الدراسي, أوضح الوزير أن الأمر يتعلق بالتطرق لبداية الاصلاح الشامل للمالية العمومية من أجل اضفاء المزيد من الشفافية" وإعطاء عناية أكبر لمختلف المسؤولين في الوزارات والهيئات العمومية لتحضير ميزانياتهم وفق هدف يمتد على ثلاث سنوات".

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وأكد أن "هذا سيسمح للمسيرين بالتحكم في تدفق الميزانيات و للدولة في تصور المستقبل في فضاءات زمانية أكبر, لا سيما من أجل تفادي أن تكون على حين غرة", وبذلك تفادي الانحراف عن الأهداف الأولية وكذا إعادة التقييم في الميزانية التي أثرت سلبا على ميزانية الدولة في الماضي.

آخر تعديل على الإثنين, 29 حزيران/يونيو 2020 13:17
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تمديد آجال اقتناء قسيمة السيارات الى غاية 15 يوليو
  أدرج يـوم : الإثنين, 29 حزيران/يونيو 2020 13:11     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 17 مرة   شارك

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