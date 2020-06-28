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الجزائر-هولندا: اتفاقية إلغاء الازدواج الضريبي تدخل حيز التنفيذ

  أدرج يـوم : الأحد, 28 حزيران/يونيو 2020 18:13     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 9 مرات
الجزائر-هولندا: اتفاقية إلغاء الازدواج الضريبي تدخل حيز التنفيذ

الجزائر - نشر في الجريدة الرسمية رقم 37 المرسوم الرئاسي المتعلق بالتصديق على الاتفاقية بين الجزائر و مملكة هولندا و المتضمن الغاء الازدواج الضريبي بين البلدين.

و تتضمن هذه الاتفاقية -التي تم توقعيها في مايو 2018 على هامش اشغال الدورة الثالثة للجنة المختلطة للتعاون الاقتصادي و التكنولوجي بين الجزائر و هولندا-الغاء الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل و على راس المال و منع التهرب من الضرائب و تجنبها .

و يشير المرسوم ان هذه الاتفاقية تطبق على الأشخاص المقيمين في احدى الدولتين المتعاقدتين او في كليهما.

كما تطبق الاتفاقية على ضرائب الدخل و على رأس المال المفروضة لمصلحة دولة متعاقدة او اقسامها السياسية او سلطتها المحلية بصرف النظر عن طريقة فرضها.

و تعد من ضرائب الدخل و رأس المال جميع الضرائب المفروضة على الدخل الاجمالي او على اجمالي رأس المال او على عناصر من الدخل او على راس المال بما في ذلك الضرائب المفروضة على الارباح المتأتية من التنازل على الممتلكات المنقولة او غير المنقولة و الضرائب المفروضة على المبالغ الاجمالية للأجور او الرواتب التي تدفعها الشركات فضلا عن الضرائب المفروضة على فوائض القيمة الناتجة عن رأس المال

و بالنسبة للجزائر, تشمل الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية, حسب المرسوم, الضريبة على الدخل الاجمالي و الضريبة على ارباح الشركات و الرسم على النشاط المهني و الضريبة على الاملاك و الاتاوات و الضرائب المفروضة على محاصيل نشاطات التنقيب و البحث و الاستغلال و نقل المحروقات بالأنابيب.

اما بالنسبة لهولندا , فالأمر يتعلق بضريبة الدخل و ضريبة الاجور و ضريبة الشركات بما في ذلك حصة الحكومة من الارباح الصافية المتأتية من استغلال الموارد الطبيعية المفروضة بموجب قانون المناجم, فضلا عن الضريبة على ارباح الاسهم.

و تطبق هذه الاتفاقية ايضا على اي ضريبة مماثلة او مشابهة في جوهرها تفرضها اي من الدولتين المتعاقدتين بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية اضافة الى الضرائب الحالية او بدلا منها.

و تقوم السلطات المختصة لكلتا الدولتين المتعاقدتين بإخطار بعضهما البعض بالتغييرات الجوهرية التي تم ادراجها على تشريعاتها الضريبية, حسب نفس المرسوم.

كلـمات مفتـاحيــة :
الجزائر-هولندا: اتفاقية إلغاء الازدواج الضريبي تدخل حيز التنفيذ
  أدرج يـوم : الأحد, 28 حزيران/يونيو 2020 18:13     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 9 مرة   شارك

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