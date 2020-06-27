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الرئيس المدير العام لسوناطراك يتفقد المنطقة الصناعية للنقل عبر الأنابيب ببجاية

  أدرج يـوم : السبت, 27 حزيران/يونيو 2020 18:23     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 4 مرات
الرئيس المدير العام لسوناطراك يتفقد المنطقة الصناعية للنقل عبر الأنابيب ببجاية

الجزائر - قام الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، السيد توفيق حكار، يوم السبت بزيارة عمل و تفقد الى المنطقة الصناعية لنشاط النقل عبر الانابيب ببجاية، أين استمع لعرض مفصل حول نشاط منشآت هذه المنطقة الحيوية، حسبما اورده بيان للشركة .

و أضاف البيان الذي نشره المجمع على موقعه الرسمي في شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" أن السيد حكار والوفد المرافق له أجرى لقاء مع إطارات المنطقة الصناعية لنشاط النقل عبر الانابيب ببجاية و تبادل معهم الحديث حول كل ما يعني هذه المنشأة الحيوية و ذلك في اطار تكريس ثقافة الاتصال المتواصل.

كما زار الوفد قاعة المراقبة لمحطة الوصول OB1 و عوامة الشحن SPM لميناء المحروقات لبجاية، التي تسمح بشحن ناقلات النفط ذات الحجم الكبير دون الدخول إلى الميناء.

ولدى زيارته للمديرية الجهوية للخدمات الاجتماعية، أكد السيد حكار و كذا الأمين العام للنقابة الوطنية لسوناطراك على "أهمية الموارد البشرية في تفعيل الرؤية الجديدة المعتمدة من طرف المجمع"، حسب ذات المصدر.

وخلال هذه الزيارة، أشاد السيد حكار بالمجهودات التي بذلها أعوان الصحة لمديرية الخدمات الاجتماعية للحفاظ على صحة العمال في هذه المرحلة الصحية الحرجة التي تتميز  بتفشي وباء فيروس كوفيد-19.

آخر تعديل على السبت, 27 حزيران/يونيو 2020 18:45
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الرئيس المدير العام لسوناطراك يتفقد المنطقة الصناعية للنقل عبر الأنابيب ببجاية
  أدرج يـوم : السبت, 27 حزيران/يونيو 2020 18:23     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 4 مرة   شارك

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