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صناعة صيدلانية: مرافقة المتعاملين الاقتصاديين لرفع حجم الصادرات  

  أدرج يـوم : السبت, 27 حزيران/يونيو 2020 17:25     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 7 مرات
صناعة صيدلانية: مرافقة المتعاملين الاقتصاديين لرفع حجم الصادرات  

الجزائر -  أبدى وزير التجارة، كمال رزيق، خلال لقائه برئيس الاتحاد الوطني لمتعاملي الصيادلة،استعداد قطاعه للتنسيق مع المتعاملين الاقتصاديين في مجال الصناعات الصيدلانية سيما من حيث المرافقة والتاطير بهدف زيادة حجم الصادرات من الادوية والمواد الصيدلانية، حسب ما افاد به بيان للوزارة.

و وفق البيان الذي نشرته الوزارة عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي فقد استقبل السيد رزيق نهاية الاسبوع الماضي بمقر الوزارة ريس الاتحاد الوطني لمتعاملي الصيادلة السيد عبد الوحيد كرار حيث تحادث معه حول انشغالات المهنيين سيما في بعدها التجاري و المسائل المتعلقة بالتصدير .

وبعد الاستماع لعرض حال حول رهانات وتحديات الصناعات الصيدلانية ،اكد الوزير انه منذ بداية الازمة الصحية، تم تقديم كافة التسهيلات المتعلقة بالتصاريح الخاصة بالرخص المسبقة لانتاج المواد المعقمة والتي تصدر من قبل وزارة التجارة لتغطية حاجيات السوق من هذه المواد الضرورية  للقضاء على اي ندرة قد تؤثر على متطلبات السوق في تلك الفترة .

كما أبدى السيد رزيق "استعداد دائرته الوزارية للتنسيق مع المتعاملين الاقتصاديين في هذه الشعبة من حيث المرافقة و التأطير لزيادة حجم الصادرات الجزائرية من الأدوية و المواد الصيدلانية لاسيما و انها حققت قفزة نوعية بفضل دعم الدولة و تشجيع الاستثمار ".

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صناعة صيدلانية: مرافقة المتعاملين الاقتصاديين لرفع حجم الصادرات  
  أدرج يـوم : السبت, 27 حزيران/يونيو 2020 17:25     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 7 مرة   شارك

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