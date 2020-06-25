المجلس الوطني الاستشاري للموارد المائية يعقد أول اجتماع له

و أبرز السيد براقي خلال افتتاح الاجتماع أهمية هذه الهيئة المتكونة من خبراء و التي تبدي رأيها بخصوص مختلف الملفات و المسائل التي لها علاقة بالسياسية الوطنية للمياه.
كما يبدي المجلس الاستشاري للموارد المائية رأيه بخصوص آثار المخططات و برامج التنمية القطاعية سواء بتلبية المتطلبات الخاصة بالمياه المنزلية و الصناعية و الفلاحية أو بحماية إطار الحياة و الأوساط المائية الطبيعية.
و أضاف الوزير في ذات السياق أن المجلس يهتم كذلك بكل الاجراءات التي تتعلق باقتصاد و تثمين المياه و كذا الوقاية من أخطار التلوث بالاضافة إلى ترقية البحث و التطوير التكنولوجي في مجال الموارد المائية.
و منذ تنصيبه سنة 2008, لم يجتمع المجلس و لم يستفد قطاع الموارد المائية من هذه الأداة الاستشارية و الاستشرافية الغنية بالكفاءات من ممثلين عن الادارات و المصالح الحكومية و المجالس المنتخبة و المؤسسات العمومية المعنية و جمعيات المهنيين و المستعملين و كذا باحثين جامعيين, يتأسف الوزير.
و اكد السيد براقي ان قطاعه عازم على "تصحيح هذا الوضع" مضيفا انه "إذا كان الماء أولوية وطنية فلا يتصور ان ينفرد قطاع واحد بتسييره و تحديد معالم سياسته و استراتيجيته على المدى المتوسط و القريب".
كما التزم الوزير بتفعيل اللجنة التقنية المكلفة بدعم المجلس الاستشاري للموارد المائية في إنجاز مهامه من خلال تحضير جميع التقارير المتعلقة بالمسائل الواجب إخضاعها لمعاينة المجلس.
و أضاف انه في إطار مسعى الحكومة الجديدة تم المباشرة بحزمة من الاصلاحات التشريعية و الهيكلية تهدف جميعها إلى استباق مخاطر ندرة المورد المائي في البلاد و الارتقاء بمهام الخدمة العمومية و كذا مرافقة جهود الدولة لاحداث نهضة اقتصادية و اجتماعية.
و قال ان المجلس سيتلقى عروض المشاريع الخاصة بالقطاع و على رأسها المشاريع الاستراتيجية في آفاق 2030 كما سيدرس التحيين الجاري للمخطط الوطني للمياه و كذا المشروع التمهيدي المعدل و المتمم للقانون 05-12 المتعلق بالمياه.