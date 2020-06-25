الماء الشروب: برنامج استدراكي لاستلام عدد معتبر من المشاريع قبل نهاية السنة

الجزائر- سيتم قبل نهاية السنة الجارية استلام عدد معتبر من المشاريع التنموية الخاصة بقطاع الموارد المائية عبر الوطن و خاصة تلك المتعلقة بتوفير الماء الشروب في البلديات التي تعرف نقصا كبيرا في هذا المورد الحيوي، حسبما اعلن عنه يوم الخميس بالعاصمة وزير الموارد المائية براقي أرزقي.

و أوضح السيد براقي في تصريح للصحافة, على هامش أول اجتماع للمجلس الوطني الاستشاري للموارد المائية, ان قطاعه يحتوي على "1081 مشروع تنموي عبر الوطن توقف بسبب وباء كوفيد-19".

و بعد رفع الحجر الصحي على مشاريع الانجاز "تم منذ عشرة ايام الانطلاق في اكثر من نصف هذه المشاريع التي حظيت ببرنامج استدراكي بهدف تسليم معظمها قبل نهاية السنة", حسب الوزير.

و أبرز المسؤول انه تم إعطاء الأولية للمشاريع المتعلقة بتوفير الماء الشروب في البلديات التي تعرف نقصا في هذه المادة الحيوية.

و أعلن في ذات السياق ان هذه المشاريع ستسمح لأكثر من 400 بلدية التي كانت تعرف نقصا في التزويد بالماء الشروب (مرة كل يومين أو ثلاثة أيام) بتحسين كبير لهذه الخدمة و الاستفادة من التزويد اليومي بالمياه الصالحة للشرب.

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و بخصوص مصادر هذه المياه الصالحة للشرب اكد السيد براقي ان المصدر الأساسي و المعتبر لها يتمثل في المياه الجوفية بالاضافة إلى نسبة 30بالمائة من مياه السدود.

==تحسين التزويد بالماء الشروب من خلال اصلاحات كبرى==

و قال السيد براقي في هذا الصدد ان تحسين الخدمة العمومية المتعلقة بالماء الشروب سيمر عبر اصلاحين هامين و يتمثل الاصلاح الأول في "إنشاء شركات ذات أسهم مماثلة لشركة المياه و التطهير للجزائر "سيال" غير انها ستكون جزائرية 100 بالمائة "و ذلك في المدن الكبرى و كذا المدن التي تضم انظمة مائية معقدة على غرار سد بوهارون الذي يوفر المياه الشروب لستة ولايات اربعة منها فقط تتلقى نسبة كبيرة من المياه.

و أكد في ذات السياق أن إنشاء مثل هذه الشركات "سيضمن التوزيع العادل للمياه الصالحة للشرب".

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و أوضح أن الاصلاح الثاني يتمثل في التكفل بالطلب (بخصوص الماء الشروب) عن طريق استرجاع المياه محل التسربات مبرزا ان 50 بالمائة من الموارد التي يتم تجنيدها تتعرض للتسربات و هذا يعني ان 5ر1 مليار متر مكعب من أصل 6ر3 مليار متر مكعب من المياه الشروب تواجه هذه الظاهرة.

و أبرز وجود إجراءات أخرى لتحسين الخدمة العمومية في مجال توفير المياه الصالحة للشرب و المتمثلة في مياه البحر المحلاة و المياه المصفاة.