Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الماء الشروب: برنامج استدراكي لاستلام عدد معتبر من المشاريع قبل نهاية السنة

  أدرج يـوم : الخميس, 25 حزيران/يونيو 2020 19:39     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 7 مرات
الماء الشروب: برنامج استدراكي لاستلام عدد معتبر من المشاريع قبل نهاية السنة

الجزائر- سيتم قبل نهاية السنة الجارية استلام عدد معتبر من المشاريع التنموية الخاصة بقطاع الموارد المائية عبر الوطن و خاصة تلك المتعلقة بتوفير الماء الشروب في البلديات التي تعرف نقصا كبيرا في هذا المورد الحيوي، حسبما اعلن عنه يوم الخميس بالعاصمة وزير الموارد المائية براقي أرزقي.

و أوضح السيد براقي في  تصريح للصحافة, على هامش أول اجتماع للمجلس الوطني الاستشاري للموارد المائية, ان قطاعه يحتوي على "1081 مشروع تنموي عبر الوطن توقف بسبب وباء كوفيد-19".

و بعد رفع الحجر الصحي على مشاريع الانجاز "تم منذ عشرة ايام الانطلاق في اكثر من نصف هذه المشاريع التي حظيت ببرنامج استدراكي بهدف تسليم معظمها قبل نهاية السنة", حسب الوزير.

و أبرز المسؤول انه تم إعطاء الأولية للمشاريع المتعلقة بتوفير الماء الشروب في البلديات التي تعرف نقصا في هذه المادة الحيوية.

و أعلن في ذات السياق ان هذه المشاريع ستسمح لأكثر من 400 بلدية التي كانت تعرف نقصا في التزويد بالماء الشروب (مرة كل يومين أو ثلاثة أيام) بتحسين كبير لهذه الخدمة و الاستفادة من التزويد اليومي بالمياه الصالحة للشرب.

اقرأ أيضا:        المجلس الوطني الاستشاري للموارد المائية يعقد أول اجتماع له

و بخصوص مصادر هذه المياه الصالحة للشرب اكد السيد براقي ان المصدر الأساسي و المعتبر لها يتمثل في المياه الجوفية بالاضافة إلى نسبة  30بالمائة من مياه السدود.

 

 

==تحسين التزويد بالماء الشروب من خلال اصلاحات كبرى==

 

و قال السيد براقي في هذا الصدد ان تحسين الخدمة العمومية المتعلقة بالماء الشروب سيمر عبر اصلاحين هامين و يتمثل الاصلاح الأول في "إنشاء شركات ذات أسهم مماثلة لشركة المياه و التطهير للجزائر "سيال" غير انها ستكون جزائرية 100 بالمائة "و ذلك في المدن الكبرى و كذا المدن التي تضم انظمة مائية معقدة على غرار سد بوهارون الذي يوفر المياه الشروب لستة ولايات اربعة منها فقط تتلقى نسبة كبيرة من المياه.

و أكد في ذات السياق أن إنشاء مثل هذه الشركات "سيضمن التوزيع العادل للمياه الصالحة للشرب".

اقرأ أيضا:       براقي: إنجاز المشاريع المتعلقة بالتموين حسب الأولويات

و أوضح أن الاصلاح الثاني يتمثل في التكفل بالطلب (بخصوص الماء الشروب) عن طريق استرجاع المياه محل التسربات مبرزا ان 50 بالمائة من الموارد التي يتم تجنيدها تتعرض للتسربات و هذا يعني ان 5ر1 مليار متر مكعب من أصل 6ر3 مليار متر مكعب من المياه الشروب تواجه هذه الظاهرة.

و أبرز وجود إجراءات أخرى لتحسين الخدمة العمومية في مجال توفير المياه الصالحة للشرب و المتمثلة في مياه البحر المحلاة و المياه المصفاة.

آخر تعديل على الخميس, 25 حزيران/يونيو 2020 19:50
كلـمات مفتـاحيــة :
الماء الشروب: برنامج استدراكي لاستلام عدد معتبر من المشاريع قبل نهاية السنة
  أدرج يـوم : الخميس, 25 حزيران/يونيو 2020 19:39     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 7 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.06.25

المجلس الوطني الاستشاري للموارد المائية يعقد أول اجتماع له

20.06.25

تيزي وزو: إحياء ذكرى اغتيال معطوب لوناس في ظل فيروس كورونا

20.06.25

الماء الشروب: برنامج استدراكي لاستلام عدد معتبر من المشاريع قبل نهاية السنة

20.06.25

كرة القدم/الجزائر: الأندية لا تتوفر على الإمكانيات لاستئناف المنافسة

20.06.25

طاقات متجددة: القطاع يتعزز بانشاء مدرسة و طنية للتكوين في مختلف التخصصات

20.06.25

جمعية التجار والحرفيين تعمل على إنشاء شبكة خاصة بالمقاولات

الأكثــر قـراءة

20.06.22

الخطوط الجوية الجزائرية: الانطلاق في عملية تجديد صلاحية 600 ألف تذكرة سفر

20.06.22

الشلف: تجربة نموذجية لزراعة شجرة الأرقان بالكريمية

20.06.23

الرئيس تبون يجري تعديلا في الحكومة

20.06.24

اللواء شنقريحة يستقبل من طرف نائب وزير الدفاع الروسي

20.06.23

رزيق يترأس اجتماعا حول نظام الرقابة على مستوى مفتشيات الحدود

20.06.22

تيزي وزو: إصابة عون غابي في انفجار ثلاث قنابل تقليدية