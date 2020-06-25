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طاقات متجددة: القطاع يتعزز بانشاء مدرسة و طنية للتكوين في مختلف التخصصات

  أدرج يـوم : الخميس, 25 حزيران/يونيو 2020 19:29     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 15 مرات
طاقات متجددة: القطاع يتعزز بانشاء مدرسة و طنية للتكوين في مختلف التخصصات

الجزائر - تعزز قطاع الطاقات المتجددة بانشاء مدرسة وطنية عليا تعنى بالتكوين العالي في ميادين الطاقات المتجددة و البيئة و التنمية المستدامة,  حسب ما تضمنه مرسوم تنفيذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

و جاء في المرسوم الذي وقعه الوزير الأوّل, عبد العزيز جراد, انه  "تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي المؤرخ في 2016  الذي يحدد القانون الاساسي النموذجي, فانه تنشؤ مدرسة و طنية عليا تسمى المدرسة الوطنية العليا للطاقات المتجددة و البيئة و التنمية المستدامة".

و تتولى هذه المدرسة, التي توضع تحت وصاية الوزير المكلف بالتعليم العالي,مهمة ضمان التكوين العالي و البحث العلمي و التطوير التكنولوجي في ميادين و شعب الطاقات المتجددة و البيئة و التنمية المستدامة لا سيما منها الهندسة الكهربائية و شبكة الذكاء و القياسة و الطاقات الجديدة و المتجددة و البيئة و الصحة العمومية و الاقتصاد الأخضر.

و قد حدد مقر المدرسة في باتنة و يمكن نقله الى اي مكان اخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالتعليم العالي.

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اما فيما يتعلق بأعضاء مجلس الإدارة,  فينص المرسوم على انه زيادة على الأعضاء المذكورين في مرسوم 2016 , فان المجلس يتكون من ممثلي قطاعات رئيسية على غرار الدفاع الوطني  و الشؤون الخارجية و الطاقة و الداخلية و الصناعة و البيئة و الطاقات المتجددة.

هذا الى جانب محافظ الطاقات المتجددة و الفعالية الطاقوية و مدير مركز تنمية الطاقات المتجددة بالإضافة الى ممثلين عن المؤسسات العمومية الاقتصادية و/او الخاصة.

تجدر الإشارة إلى أن انشاء هذه المدرسة ياتي في وقت تعتزم فيه الجزائر رفع تحدي الانتقال الطاقوي من خلال برنامج لتطوير الطاقات المتجددة.

و كان مخطط عمل الحكومة لتطبيق برنامج رئيس الجمهورية قد تضمن برنامجا يتمحور حول إنتاج 16 الف ميغاواط من الكهرباء في افاق 2035 منها 4.000 ميغاواط في افاق 2024.

و كان استحداث وزارة للانتقال الطاقوي و الطاقات المتجددة من بين التغييرات التي اجراها رئيس الجمهورية في اطار التعديل الوزاري الذي اقره الثلاثاء

المنصرم.

آخر تعديل على الخميس, 25 حزيران/يونيو 2020 19:34
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طاقات متجددة: القطاع يتعزز بانشاء مدرسة و طنية للتكوين في مختلف التخصصات
  أدرج يـوم : الخميس, 25 حزيران/يونيو 2020 19:29     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 15 مرة   شارك

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