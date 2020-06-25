جمعية التجار والحرفيين تعمل على إنشاء شبكة خاصة بالمقاولات

الجزائر- قامت الجمعية الوطنية للتجار و الحرفيين يوم الخميس بتنصيب مكتب اللجنة الوطنية للمقاولين و التي تحمل عدة اهداف من بينها انشاء شبكة خاصة بالمقاولات, حسب ما افاد به بيان للجمعية.

و جاء في البيان الذي نشرته الجمعية عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "تم اليوم تنصيب مكتب اللجنة الوطنية للمقاولين التي تهدف لانشاء شبكة خاصّة بالمقاولات".

و اضاف ذات المصدر ان الهدف المرجو كذلك من هذه اللجنة هو حصر مشاكل القطاع و العمل على ترقية المقاولة.

و تطرق أعضاء المكتب إلى مشاكل الديون المتراكمة على المقاولين نتيجة الاجراءات الخاصة بالحجر الصحي.

و طالبت الجمعية بتأجيل الإشتراكات الإجتماعية و الإعفاء الضريبي خلال فترة الحجر مع اعادة النظر في قانون الصفقات العمومية, حسب البيان.