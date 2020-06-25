جمعية التجار والحرفيين تعمل على إنشاء شبكة خاصة بالمقاولات

و جاء في البيان الذي نشرته الجمعية عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "تم اليوم تنصيب مكتب اللجنة الوطنية للمقاولين التي تهدف لانشاء شبكة خاصّة بالمقاولات".
و اضاف ذات المصدر ان الهدف المرجو كذلك من هذه اللجنة هو حصر مشاكل القطاع و العمل على ترقية المقاولة.
و تطرق أعضاء المكتب إلى مشاكل الديون المتراكمة على المقاولين نتيجة الاجراءات الخاصة بالحجر الصحي.
و طالبت الجمعية بتأجيل الإشتراكات الإجتماعية و الإعفاء الضريبي خلال فترة الحجر مع اعادة النظر في قانون الصفقات العمومية, حسب البيان.