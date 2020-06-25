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جمعية التجار والحرفيين تعمل على إنشاء شبكة خاصة بالمقاولات

  أدرج يـوم : الخميس, 25 حزيران/يونيو 2020 19:22     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 10 مرات

الجزائر- قامت الجمعية الوطنية للتجار و الحرفيين يوم الخميس  بتنصيب مكتب اللجنة الوطنية للمقاولين و التي تحمل عدة اهداف من بينها انشاء شبكة خاصة بالمقاولات, حسب ما افاد به بيان للجمعية.

و جاء في البيان الذي نشرته الجمعية عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك  "تم اليوم تنصيب مكتب اللجنة الوطنية للمقاولين التي تهدف لانشاء شبكة خاصّة بالمقاولات".

و اضاف ذات المصدر ان الهدف المرجو كذلك من هذه اللجنة هو حصر مشاكل القطاع و العمل على ترقية المقاولة.

و تطرق أعضاء المكتب إلى مشاكل الديون المتراكمة على المقاولين نتيجة الاجراءات الخاصة بالحجر الصحي.

و طالبت الجمعية بتأجيل الإشتراكات الإجتماعية و الإعفاء الضريبي خلال فترة الحجر مع اعادة النظر في قانون الصفقات العمومية, حسب البيان.

كلـمات مفتـاحيــة :
جمعية التجار والحرفيين تعمل على إنشاء شبكة خاصة بالمقاولات
  أدرج يـوم : الخميس, 25 حزيران/يونيو 2020 19:22     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 10 مرة   شارك

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