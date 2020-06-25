فلاحة: حمداني يترأس اجتماعا مع الاطارات المركزية حول الملفات العاجلة

الجزائر - ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية، السيد عبد الحميد حمداني, يوم الخميس اجتماعا تنسيقيا مع الاطارات المركزية، تم من خلاله التطرق لأهم الملفات المسندة إلى القطاع لانجازها على المدى القريب والمتوسط, حسبما جاء في بيان للوزارة.

و خلال هذا اللقاء الأول بعد تنصيبه كوزير جديد على رأس القطاع, بموجب التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الجمهورية الثلاثاء الماضي, تطرق السيد حمداني إلى الملفات العاجلة خاصة تلك المسجلة في إطار تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية ومخطط عمل الحكومة من بينها تفعيل ديوان تطوير الزراعة الصحراوية، الكهرباء الفلاحية، الملف الخاص بمناطق الظل، إعداد مخطط عمل لتطوير الأشجار المثمرة ذات نواة والعقار, يضيف نفس المصدر.

كما ذكر السيد حمداني بمواضيع الساعة المتعلقة خاصة بحملة الحصاد والدرس الجارية، حيث أعطى تعليمات لمتابعة عملية جمع وتخزين المحصول عن كثب في الميدان.

و تطرق الوزير إلي قضايا أخرى مثل الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك ونظام المراقبة لترصد الجراد الصحراوي حيث أكد المتحدث على أهمية العمل الميداني و تحقيق أهداف ملموسة في الواقع.

وبهذه المناسبة, اعرب السيد حمداني عن عرفانه وتقديره للمجهودات المبذولة من طرف اطارات القطاع و كل الفاعلين سواء على المستوى المركزي أو المحلي لاسيما خلال الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد جراء جائحة كورونا.