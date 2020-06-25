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مشروع جهاز لمنح "اجازة انشاء مؤسسة" للعمال الأجراء الراغبين في خلق نشاطاتهم

  أدرج يـوم : الخميس, 25 حزيران/يونيو 2020 18:18     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 8 مرات
مشروع جهاز لمنح &quot;اجازة انشاء مؤسسة&quot; للعمال الأجراء الراغبين في خلق نشاطاتهم

الجزائر- كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, شوقي عاشق يوسف, يوم الخميس بالجزائر العاصمة, عن مشروع جهاز جديد  يرمي إلى منح "إجازة إنشاء مؤسسة" لفائدة العمال الاجراء الراغبين في خلق نشاطاتهم, وذلك في اطار ترقية المقاولاتية.

وأوضح الوزير لدى رده على سؤال شفوي للنائب هواري بن عولة في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني, حول مكافحة البطالة وادماج طالبي الشغل, أن هذا الجهاز الجديد يرمي إلى منح "إجازة إنشاء مؤسسة" لترقية المقاولاتية لدى العمال الأجراء، من خلال منحهم الفرصة لإطلاق مشاريعهم "بصفة آمنة".

وأبرز السيد عاشق يوسف أن هذا الاجراء يسمح ب"إبقاء عقد العمل ساري المفعول إلى غاية الإطلاق الفعلي لمشروع المؤسسة المصغرة", مضيفا أن "التخلي عن منصب الشغل والاستقالة لدى الأجراء الراغبين في خلق نشاطات قد يشكل مصدر قلق و ارتباك لدى البعض".

وعلى صعيد آخر كشف الوزير عن مشروع "اعادة تنظيم آليات المساعدة على الادماج المهني والتشغيل من خلال انشاء آليات تستند الى مقاربة اقتصادية لمعالجة البطالة وتلبية مطالب الشباب المتعلقة بمناصب العمل الدائمة", من جهة, والاستجابة "لاحتياجات أرباب العمل" من جهة أخرى.

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وأوضح السيد عاشق يوسف أن "مشروع الجهاز الجديد الذي سيعوض جهاز المساعدة على الادماج المهني يسعى الى اعطاء الدفع اللازم لسياسة التشغيل ضمن مقاربة اقتصادية", معتبرا أن الآليات السارية المفعول في مجال الادماج المهني "وبعد مدة من وضعها حيز التنفيذ تتطلب مراجعة".

وفي نفس السياق قال الوزير أن جهاز المساعدة على الادماج المهني الذي تم اطلاقه منذ سنة 2008 سمح ب"ادماج أزيد من مليونين مستفيد", مؤكدا أن الاجراءات المتخذة لإدماج الشباب المسجلين الحاليين في جهاز المساعدة على الادماج المهني "لا زالت قائمة".

وبخصوص خلق المشاريع في اطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة, قال الوزير أنه "تم تمويل أزيد من 500 ألف مشروع سمح بتوفير أكثر من مليون منصب عمل", مبرزا أثر هذه النتائج على الاقتصاد الوطني بصفة عامة والمساهمة في تخفيض نسبة البطالة "التي تراجعت من 30 بالمائة خلال التسعينات الى حدود  10 و11 بالمائة في السنوات الأخيرة".

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وذكر الوزير بأن إشكالية التشغيل يستوجب ضبطها عموما وفق مقاربة اقتصادية بمساهمة كل القطاعات المعنية ضمن مخطط التنمية المستدامة الرامي إلى تثمين الثروات من خلال توجيه الاستثمارات نحو مجالات النشاط المولدة للثروة ومناصب الشغل.

وفي رده على سؤال للنائب خليفة بن سليمان حول الاجراءات المتخذة في حالة تجاوزات في سوق الشغل, أكد السيد عاشق يوسف أن مصالح الوزارة تسهر على رصد التجاوزات وتتخذ إجراءات صارمة ضد كل مسؤول أو موظف يثبت تورطه في عدم الامتثال للنصوص التشريعية والتنظيمية التي تضبط سوق الشغل.

في هذا السياق, ابرز أن النظام المعلوماتي الوسيط المعمول به عبر جميع الهياكل المحلية للتشغيل المتواجدة في التراب الوطني، يضمن وبكل شفافية ومساواة توجيه طالبي العمل لأي عرض عمل مودع على مستواها، وهذا من أجل إضفاء السرعة في التكفل وتلبية العروض.

آخر تعديل على الخميس, 25 حزيران/يونيو 2020 18:42
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مشروع جهاز لمنح "اجازة انشاء مؤسسة" للعمال الأجراء الراغبين في خلق نشاطاتهم
  أدرج يـوم : الخميس, 25 حزيران/يونيو 2020 18:18     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 8 مرة   شارك

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