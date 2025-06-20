برنامج عدل: إطلاق عملية جديدة لاختيار المواقع لفائدة 40 ألف مكتتب في الأيام القادمة

الجزائر - أعلن وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري يوم الخميس بالجزائر العاصمة أنه سيتم في الأيام القليلة القادمة إطلاق عملية جديدة لاختيار المواقع السكنية, موجهة لفائدة 40 ألف مكتتب في برنامج البيع بالإيجار "عدل" على المستوى الوطني, من بينهم 20 ألف في العاصمة.

واوضح السيد ناصري في تصريحات صحفية على هامش جلسة مخصصة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني, أن هذه العملية جاءت بعدما تمكنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" من الحصول على اوعية عقارية جديدة لمواصلة برنامجها السكني.

وسيتم إطلاق عمليات اخرى لاختيار المواقع السكنية كلما توفرت عقارات جديدة إلى غاية آخر مكتتب في البرنامج, يضيف الوزير.

وتجري عملية اختيار المواقع السكنية عن طريق الموقع الالكتروني لوكالة "عدل" لصالح المكتتبين الذين دفعوا الشطر الأول.

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أما بخصوص عملية توزيع شهادات التخصيص التي شرع فيها منتصف شهر يونيو الجاري, اكد السيد ناصري أنها "تسير بوتيرة عادية بالرغم من تسجيل عدة تحفظات من طرف المكتتبين المعنيين بها".

وفي هذا السياق, أشار الوزير إلى انه وجه تعليمات "صارمة" لوكالة "عدل" بضرورة معالجة هذه التحفظات من أجل سير العملية في أحسن الظروف.

وفيما يتعلق بإعادة بعث الاشغال في مختلف ورشات السكن, شدد الوزير على ضرورة احترام التدابير الوقائية ضد وباء كورونا من أجل التمكن من "رفع هذا التحدي واستدراك التأخر الكبير المسجل بالنظر لتوقف المشاريع لعدة أشهر".

وصرح بالقول "أناشد عمال القطاع وجميع الجزائريين بأن يلتزموا بتدابير الوقاية والتي أصبحت أكثر من ضرورية. علينا الوقوف يدا واحدة ضد انتشار الوباء لكي نتمكن من إعادة بعث المشاريع المتوقفة وإطلاق مشاريع جديدة لفائدة المواطن الذي يعلم جيدا أن السكن هو أحد أولويات حكومته".

وأضاف بأن "المقاولات حريصة على استدراك ما فات خلال فترة الحجر وبأن مصالح الوزارة مجندة في الميدان لهذا الغرض لكن بلوغ هذا الهدف مرتبط بمدى احترام التدابير الوقائية".