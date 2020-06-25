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تجارة: استحداث خلية اصغاء لبحث انشغالات المصدريين

  أدرج يـوم : الخميس, 25 حزيران/يونيو 2020 14:41     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 7 مرات

الجزائر - قامت وزارة التجارة بإنشاء خلية إصغاء لمتابعة عمليات التصدير والتكفل بانشغالات المعاملين في هذا المجال يرأسها الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي, حسبما أفاد به يوم الخميس بيان للوزارة.

واوضح ذات المصدر فان مهام هذه الخلية التي انشئت على مستوى مقر الوزارة بأمر من كمال رزيق وزير التجارة تتمحور اساسا حول متابعة عمليات التصدير، وكذا  التكفل بمعالجة العراقيل التي تواجه المتعاملين الجزائريين الناشطين في هذا المجال وتقديم الحلول الملائمة لها.

كما تسعى من جانب آخر إلى تقريب الإدارة من المصدرين ومرافقتهم لتسويق منتجاتهم في الخارج والرفع من حجم الصادرات خارج المحروقات.

وأشار البيان أن مصالح وزارة التجارة وضعت تحت تصرف المتعاملين الاقتصاديين الموقع الإلكتروني www.algex.dz/CNCPE لتلقي كافة انشغالاتهم و استفساراتهم.

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تجارة: استحداث خلية اصغاء لبحث انشغالات المصدريين
  أدرج يـوم : الخميس, 25 حزيران/يونيو 2020 14:41     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 7 مرة   شارك

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