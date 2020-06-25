تجارة: استحداث خلية اصغاء لبحث انشغالات المصدريين

واوضح ذات المصدر فان مهام هذه الخلية التي انشئت على مستوى مقر الوزارة بأمر من كمال رزيق وزير التجارة تتمحور اساسا حول متابعة عمليات التصدير، وكذا التكفل بمعالجة العراقيل التي تواجه المتعاملين الجزائريين الناشطين في هذا المجال وتقديم الحلول الملائمة لها.
كما تسعى من جانب آخر إلى تقريب الإدارة من المصدرين ومرافقتهم لتسويق منتجاتهم في الخارج والرفع من حجم الصادرات خارج المحروقات.
وأشار البيان أن مصالح وزارة التجارة وضعت تحت تصرف المتعاملين الاقتصاديين الموقع الإلكتروني www.algex.dz/CNCPE لتلقي كافة انشغالاتهم و استفساراتهم.