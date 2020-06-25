سوناطراك وتوتال تجددان اتفاقهما بشأن الغاز الطبيعي المسال

الجزائر - وقعت سوناطراك و توتال اتفاقية تجديد شراكتهما في مجال الغاز الطبيعي المسال لمدة ثلاث (3) سنوات اضافية، حسب ما أفادت به سوناطراك يوم الخميس في بيان لها.

و ستسمح هذه الاتفاقية بتزويد السوق الفرنسية بالغاز الطبيعي المسال الجزائري بأكثر من 2 مليون طن سنويا، حسب ما أوضحته سوناطراك في بيانها مضيفة أن تسليم الشحنات سيتم لمحطة الغاز الطبيعي في فوس كافاو.

وشدد الجانبان على أهمية هذا الاتفاق الذي يندرج في إطار "تاريخ التعاون الطويل بين سوناطراك وتوتال".

وتعليقًا على الاتفاق، قال السيد توفيق حكار، الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك: "بهذا الاتفاق، تؤكد سوناطراك مكانتها كشريك موثوق به، يحترم التزاماته التعاقدية ويتمتع بمصداقية اكيدة في سوق الطاقة الدولية".

و قد سمحت نوعية العلاقات بين الشريكين التاريخيين بإبرام هذا الاتفاق في سياق سوق متقلب للغاية، حسب البيان الذي يؤكد أن الاتفاق "يمهد الطريق لتعميق علاقة الشراكة بين سوناطراك وتوتال في مختلف المجالات من أجل المصلحة المتبادلة للطرفين.