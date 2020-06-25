عبد الحميد حمداني يتسلم مهامه على رأس وزارة الفلاحة والتنمية الريفية

و تم حفل تسليم المهام بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية بحضور الوزير المنتهية مهامه شريف عماري وكاتب الدولة السابق المكلف بالفلاحة الصحراوية فؤاد شحات الى جانب اطارات الوزارة.
وفي كلمة له بالمناسبة توجه الوزير الجديد بالشكر الى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من اجل الثقة التي وضعها في شخصه، متمنيا ان يكون في مستوى تنفيذ البرنامج المسطر من طرف الرئيس ومخطط عمل الحكومة لتنمية وعصرنة القطاع .
و قال الوزير:"لن أدخر أي جهد لتحسين النتائج المحققة مسبقا من طرف الوزراء السابقين بالتركيز على التنسيق والتعاون مع كل الفاعلين في القطاع من باحثين وفلاحين ومربين ومتعاملين اقتصاديين ".
و أوضح الوزير الجديد ان " تنمية القطاع و مسألة تحقيق الامن الغذائي تتطلب تضافر جهود الجميع".
من جانبه افاد السيد عماري أن مروره على رأس قطاع الفلاحة جاء في "ظرف صعب ميزته الازمة الاقتصادية وانتشار وباء كوفيد-19 " متوجها بالشكر الى اطارات القطاع نظير مجهوداتهم المحسوسة لتأطير الفلاحين من اجل ضمان الانتاج في ظل هذه الظروف الخاصة لتمكين الجزائر من التغلب على الأزمة.
و في الاخير هنأ السيد عماري الوزير الجديد على تنصيبه على رأس الوزارة مسلطا الضوء على "كفاءته كاطار في قطاع الفلاحة وقدراته في مواصلة المجهودات مما يشكل اضافة لقطاع الفلاحة ومنها للجزائر".
و كان السيد حمداني، المولود سنة 1963 بالجزائر العاصمة، يشغل منصب الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية منذ يونيو 2019، بعد تقلده عدة مناصب في نفس القطاع منها مدير مركزي للتنظيم العقاري وتثمين وحماية التراث ومفتش مركزي و رئيس مكاتب.
و يحوز الوزير الجديد على شهادة مهندس زراعي من معهد التكنولوجيات الفلاحية (إيتا) الى جانب قيامه بدراسات عليا في معاهد أجنبية منها المعهد الدولي للدراسات المتخصصة في ايطاليا والمركز الدولي المتوسطي للدراسات العليا الفلاحية (فرنسا).
بالاضافة الى ذلك، تقلد السيد حمداني بين سنتي 2014 و2016 منصب خبير مستشار في برنامج الامم المتحدة للتنمية الفلاحية (بنود) ورئيس مشروع وطني في اطار برنامج للتوأمة بين الجزائر والاتحاد الاوروبي .