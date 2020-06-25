Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

وزير السياحة الجديد: بذل كل الجهود لجعل القطاع بديلا اقتصاديا

  أدرج يـوم : الخميس, 25 حزيران/يونيو 2020 09:11     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 7 مرات
وزير السياحة الجديد: بذل كل الجهود لجعل القطاع بديلا اقتصاديا

الجزائر - أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي ، محمد حميدو، يوم الأربعاء، أن المهمة الجديدة التي أوكلت له من طرف رئيس الجمهورية ستحفزه لبذل كل الجهود لجعل القطاع بديلا اقتصاديا لتنمية البلاد.

وفي تصريح له عقب مراسم تسليم مهامه الجديدة خلفا للسيد حسن مرموري، عقب التعديل الوزاري الذي أجراه أمس الثلاثاء  رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، توجه السيد حميدو بتشكراته لرئيس الجمهورية للثقة التي وضعها في شخصه لتولي هذا المنصب، مشيرا إلى أن مهمته الجديدة "ليست سهلة ولكن ليست مستحيلة و بتضافر جهود الجميع سنحقق الأهداف المسطرة في برنامج الرئيس ووضع لبنة جديدة في هذا القطاع الأساسي (...) لجعله بديلا اقتصاديا".

ودعا الوزير الجديد إطارات القطاع وجميع الفاعلين في الميدان إلى توحيد الجهود للنهوض بمجال السياحة في الجزائر وخلق مناصب شغل جديدة وكذا للقضاء على البيروقراطية.

ومن جانبه، تحدث السيد مرموري على الانجازات التي تحققت في القطاع، معبرا عن شكره لكل إطارات وعمال القطاع وكذا عمال الفنادق للجهود التي بذلوها من أجل التكفل بالذين أجبروا على العزل الصحي بسبب جائحة كورونا.

للإشارة فإن السيد حميدو الذي عين بداية يوينو الجاري في الثلث الرئاسي لمجلس الأمة، تقلد عدة مناصب عليا آخرها والي بسكرة.

كما كان واليا للنعامة ورئيس دائرة وأمين عام بعدة ولايات.

آخر تعديل على الخميس, 25 حزيران/يونيو 2020 09:36
كلـمات مفتـاحيــة :
وزير السياحة الجديد: بذل كل الجهود لجعل القطاع بديلا اقتصاديا
  أدرج يـوم : الخميس, 25 حزيران/يونيو 2020 09:11     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 7 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.06.25

محمد عرقاب يستلم مهامه على رأس وزارة المناجم

20.06.25

التضامن الدولي "الناشط" و"الفعال" في مساندة الصحراويين دائما في كفاحهم المشروع من أجل…

20.06.25

إشراف هيئة مستقلة غير تابعة للإدارة، أولى الضمانات الإجرائية لنزاهة العملية الانتخابية

20.06.25

عبد الحميد حمداني يتسلم مهامه على رأس وزارة الفلاحة والتنمية الريفية

20.06.25

مدوار: "قرار إستئناف المنافسة من عدمه يرجع حصريا للسلطات الصحية"

20.06.25

وهران: الحكم على يماني هامل بأربع سنوات سجنا نافذا

الأكثــر قـراءة

20.06.22

الخطوط الجوية الجزائرية: الانطلاق في عملية تجديد صلاحية 600 ألف تذكرة سفر

20.06.22

الشلف: تجربة نموذجية لزراعة شجرة الأرقان بالكريمية

20.06.23

الرئيس تبون يجري تعديلا في الحكومة

20.06.23

رزيق يترأس اجتماعا حول نظام الرقابة على مستوى مفتشيات الحدود

20.06.22

تيزي وزو: إصابة عون غابي في انفجار ثلاث قنابل تقليدية

20.06.24

اللواء شنقريحة يستقبل من طرف نائب وزير الدفاع الروسي