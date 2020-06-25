وزير السياحة الجديد: بذل كل الجهود لجعل القطاع بديلا اقتصاديا

وفي تصريح له عقب مراسم تسليم مهامه الجديدة خلفا للسيد حسن مرموري، عقب التعديل الوزاري الذي أجراه أمس الثلاثاء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، توجه السيد حميدو بتشكراته لرئيس الجمهورية للثقة التي وضعها في شخصه لتولي هذا المنصب، مشيرا إلى أن مهمته الجديدة "ليست سهلة ولكن ليست مستحيلة و بتضافر جهود الجميع سنحقق الأهداف المسطرة في برنامج الرئيس ووضع لبنة جديدة في هذا القطاع الأساسي (...) لجعله بديلا اقتصاديا".
ودعا الوزير الجديد إطارات القطاع وجميع الفاعلين في الميدان إلى توحيد الجهود للنهوض بمجال السياحة في الجزائر وخلق مناصب شغل جديدة وكذا للقضاء على البيروقراطية.
ومن جانبه، تحدث السيد مرموري على الانجازات التي تحققت في القطاع، معبرا عن شكره لكل إطارات وعمال القطاع وكذا عمال الفنادق للجهود التي بذلوها من أجل التكفل بالذين أجبروا على العزل الصحي بسبب جائحة كورونا.
للإشارة فإن السيد حميدو الذي عين بداية يوينو الجاري في الثلث الرئاسي لمجلس الأمة، تقلد عدة مناصب عليا آخرها والي بسكرة.
كما كان واليا للنعامة ورئيس دائرة وأمين عام بعدة ولايات.