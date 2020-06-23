رزيق يترأس اجتماعا حول نظام الرقابة على مستوى مفتشيات الحدود

و أبرز الوزير, خلال هذا الاجتماع الذي عقده رفقة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي, أن النظام الجديد للرقابة المعتمد سيمكن من "التقليل الى حد كبير من ممارسات التصريحات الكاذبة لبعض السلع المستوردة وكذا ضمان جودة السلع قبل تسويقها للمستهلك", يضيف ذات المصدر.
كما يسمح هذا النظام الجديد الحرص واليقظة في عمليات الرقابة على كل السلع والبضائع التي تخضع تمر عبر مختلف المفتشيات الحدودية على كامل القطر الوطني.
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وأوضح البيان أيضا ان هذا النظام يعتمد على آليات جديدة وفق نمط رقمي يسهل عمليات الرقابة مع فعالية في اداء المهام المنوطة بالمفتشيات الحدودية مع التركيز على إخضاع كل السلع والبضائع المستوردة الى المراقبة العينية والمادية, خاصة الفواكه المستوردة.