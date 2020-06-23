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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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رزيق يترأس اجتماعا حول نظام الرقابة على مستوى مفتشيات الحدود

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 حزيران/يونيو 2020 18:23     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 12 مرات
رزيق يترأس اجتماعا حول نظام الرقابة على مستوى مفتشيات الحدود

الجزائر- ترأس وزير التجارة كمال رزيق يوم الثلاثاء بالجزائر اجتماعا للإطارات المركزية للقطاع خص به ملف تعزيز وتشديد نظام الرقابة على مستوى مفتشيات الحدود البرية والبحرية والجوية, حسبما افاد به بيان للوزارة.

و أبرز الوزير, خلال هذا الاجتماع الذي عقده رفقة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي, أن النظام الجديد  للرقابة المعتمد سيمكن من "التقليل الى حد كبير من ممارسات التصريحات الكاذبة لبعض السلع المستوردة وكذا ضمان جودة السلع قبل تسويقها للمستهلك", يضيف ذات المصدر.

كما يسمح هذا النظام الجديد الحرص واليقظة في عمليات الرقابة على كل السلع والبضائع التي تخضع تمر عبر مختلف المفتشيات الحدودية على كامل القطر الوطني.

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وأوضح البيان أيضا ان هذا النظام يعتمد على آليات جديدة وفق نمط رقمي يسهل عمليات الرقابة مع فعالية في اداء المهام المنوطة بالمفتشيات الحدودية مع التركيز على إخضاع كل السلع والبضائع المستوردة الى المراقبة العينية والمادية, خاصة الفواكه المستوردة.

كلـمات مفتـاحيــة :
رزيق يترأس اجتماعا حول نظام الرقابة على مستوى مفتشيات الحدود
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 حزيران/يونيو 2020 18:23     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 12 مرة   شارك

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