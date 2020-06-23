مجازر 8 ماي: نواب المجلس الشعبي الوطني يصادقون بالإجماع على مشروع قانون اعتماد 8 ماي 1945 يوما وطنيا للذاكرة -

تسوية الأزمة الليبية: المقاربة الجزائرية المبنية على الحوار تتوفر على كل مقومات النجاح -

اتصالات الجزائر: برمجة 15 محطة لربط مناطق الظل بخدمتي الهاتف الثابت والإنترنت بوهران -

اللواء سعيد شنقريحة يقوم بزيارة إلى فدرالية روسيا ابتداء من يوم الثلاثاء -

راوية: تقليص مدة عرض و مناقشة قانون تسوية الميزانية في اطار مقاربة شاملة للاصلاح المالي -

تنصيب السيدة أمال سلطاني مديرة للمركز الوطني للبحث في علم الآثار -

الحالات الجديدة المؤكدة لفيروس كورونا: ضرورة التحرك بسرعة لتفادي ظهور بؤر وبائية في بعض الولايات -

المجلس الشعبي الوطني: النواب يطالبون بتقليص أجال دراسة قوانين تسوية الميزانية الى سنة واحدة -

السعودية: إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جدًا لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة -

رزيق يستقبل رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة -

استئناف عملية استقبال طلبات التأشيرة الى ايطاليا بالنسبة للاقامات طويلة الأمد يوم الأحد -

كوفيد-19: نحو إنتاج الحرفيين ل 1 مليون قناع واقي يوميا -

وزير الصحة يترأس جلسة العمل الثانية المرتبطة بعملية التحول الرقمي للقطاع -

الخطوط الجوية الجزائرية: الانطلاق في عملية تجديد صلاحية 600 ألف تذكرة سفر -

كوفيد-19: أطقم الكشف التجريبية المصنعة محليا مطابقة للمعايير الدولية -

مراكز الردم التقني ستتحول إلى مركّبات متخصصة لفرز وتدوير النفايات -

قرارات هامة في مجال الرياضة والشباب تُكلّل اجتماع وزيري القطاع الجزائري والتونسي -

الصحراء الغربية: تمرد النظام المغربي على الشرعية الدولية في ظل صمت الأمم المتحدة يشكل خطرا على السلم والأمن في المنطقة -

عودة تدريجية لنشاط الأروقة الفنية بالعاصمة -