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رزيق يستقبل رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 حزيران/يونيو 2020 14:25     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 27 مرات
رزيق يستقبل رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة

الجزائر - استقبل وزير التجارة كمال رزيق، يوم الاثنين, رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة السيد قوري عبد القادر لمناقشة اوضاع المتعاملين الاقتصاديين و الوضع الاقتصادي العام في ضل الازمة الصحية الحالية , حسب ما علم لدى الغرفة.

وتم خلال هذا الاجتماع، الذي حضرته، مديرة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة السيدة  وهيبة بهلول ورؤساء الغرف الولائية للتجارة والصناعة، اوضاع المتعاملين الاقتصاديين و الوضع الاقتصادي للبلاد في ضل الازمة الصحية كما تم التطرق إلى بعض النقاط المتعلقة بالغرفة الجزائرية و الغرف الولائية.

وحسب نفس المصدر خلص الاجتماع باتفاق المشاركين فيه على تحديد اقتراحات وبرنامج موجه الى الاقتصاد والتنمية الشاملة و اعطاء نظره عامة حول مشروع القانون الاساسي لغرفة التجارة والصناعة و تشكيل لجنة عمل مختلطة للتنسيق بين الغرف الولائية من اجل اشراكها في التنمية الاقتصادية.

وبعد الاستماع الى المتدخلين، وجه السيد رزيق تعليمة الى مسو?ولي القطاع لدراسة كل هذه الانشغالات.

وفيما يخص مشروع القانون الاساسي لغرفة التجارة و الصناعة, تم الموافقة على تنظيم لقاء وطني في الايام المقبلة لمناقشة و اثراء هذا النص القانوني مع اشراك اطارات الوزارة المعنية، حسب نفس المصدر.

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رزيق يستقبل رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 حزيران/يونيو 2020 14:25     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 27 مرة   شارك

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