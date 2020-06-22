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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي يتطرق للتعاون الاقتصادي والاجتماعي مع سفير كوريا الجنوبية

  أدرج يـوم : الإثنين, 22 حزيران/يونيو 2020 19:49     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 8 مرات

الجزائر- استقبل رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي, رضا تير يوم الاثنين سفير جمهورية كوريا الجنوبية بالجزائر لي أون يون الذي تطرق معه لمختلف جوانب التعاون بين البلدين, حسبما أفاد به بيان للمجلس.

وأوضح ذات المصدر أن هذا اللقاء جرى بمقر المجلس وشكل مناسبة لاستعراض مختلف جوانب التعاون بين الجزائر وكوريا الجنوبية لا سيما ما تعلق بالمجالين الاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف المصدر أن الطرفين أعربا عن أملهما في تعزيز هذا التعاون وعلى وجه الخصوص في المجالات ذات الأولوية بالنسبة للسلطات الوطنية وهي الطاقة والاقتصاد الرقمي والصناعة والسياحة والتكوين.

وفي هذا الإطار أكد السيد تير على الأهمية بالنسبة للبلدين في اقامة تعاون "متميز" يترجم تطلعات السلطات الوطنية بالجزائر وكوريا الجنوبية مذكرا بالدور المحرك الذي يمكن أن يضطلع به المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الاقتصادي والاجتماعي لكوريا الجنوبية بصفتهما هيئتين-مجلسين في اقامة "شراكة امتياز رابح-رابح بين البلدين".

من جهة أخرى, أعرب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي عن أمله في أن يقوم نظيره الكوري الجنوبي بزيارة رسمية الى الجزائر في تاريخ ستحدده الهيئتان سويا بعد تجاوز الأزمة الصحية التي تعصف بالعالم, يضيف البيان.

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رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي يتطرق للتعاون الاقتصادي والاجتماعي مع سفير كوريا الجنوبية
  أدرج يـوم : الإثنين, 22 حزيران/يونيو 2020 19:49     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 8 مرة   شارك

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