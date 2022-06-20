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كوفيد-19: نحو إنتاج الحرفيين ل 1 مليون قناع واقي يوميا

  أدرج يـوم : الإثنين, 22 حزيران/يونيو 2020 19:34     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 6 مرات
كوفيد-19: نحو إنتاج الحرفيين ل 1 مليون قناع واقي يوميا

مستغانم - ينتظر أن ترتفع قريبا قدرات الحرفيين في إنتاج الوسائل الوقائية من فيروس كورونا وطنيا من 500 ألف إلى 1 مليون قناع واقي يوميا , حسبما أعلن عنه يوم الاثنين بمستغانم وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي حسن مرموري.

وأبرز السيد مرموري خلال لقاء صحفي على هامش زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى الولاية بمعية وزيرة البيئة والطاقات المتجددة نصيرة بن حراث أن "مساهمة الحرفيين على المستوى الوطني بلغت 500 ألف قناع واقي يوميا وهدفنا الآن هو الوصول إلى إنتاج 1 مليون قناع واقي يوميا في القريب العاجل".

ونوه الوزير بمساهمة مختلف الفاعلين في قطاع السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي لمحاربة جائحة كورونا (كوفيد 19) , معبرا عن تشكرات الحكومة والوزير الأول للمؤسسات الفندقية والحرفيين نظير جهودهم المبذولة في مجال إيواء المسافرين الجزائريين القادمين من الخارج والطواقم الطبية خلال فترة الحجر الصحي وصناعة وإنتاج مختلف الوسائل الوقائية من الفيروس.

ودعا السيد مرموري الحرفيين إلى التقرب من مصالح الضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء لتسجيل أنفسهم والاستفادة من التغطية والتأمين الصحي ومعاش التقاعد كاشفا عن وجود اتصالات مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لتقديم تسهيلات وإعفاءات لهذه الفئة (غرامات التأخير) نظير مساهمتها خلال الفترة الماضية.

وقام الوزير بمعاينة مشروع إنجاز مركز للرياضة واللياقة البدنية والصحية ملحق بفندق "قصر المنصور" ومشروع إقامة سياحية تدخل في إطار تنويع العرض السياحي والخدماتي المقدم للمصطافين بمنطقة التوسع السياحي بصابلات (بلدية مزغران) غرب مستغانم.

ويتم حاليا بولاية مستغانم إنجاز 20 مشروع سياحي من بينها 17 فندق وإقامة سياحية ستساهم في غضون الثلاث سنوات المقبلة في رفع طاقة الاستقبال من 4.000 سرير حاليا إلى 7.500 سرير في 2023 وتوفير أزيد من 2.500 منصب شغل مباشر حسب الشروحات التي قدمتها المديرة الولائية للقطاع حياة معمري.

وأكد السيد مرموري أن المؤسسات السياحية والفندقية تحترم بشكل تام الشروط المنصوص عليها في مختلف التشريعات والتنظيمات المتعلقة بالبيئة وحماية المحيط ولاسيما أنها لا يمكن أن تدخل في مرحلة الاستغلال دون الحصول على شهادة المطابقة التي تبين مدى التزامها بهذه القواعد التي تحمي المصطاف والسائح بالدرجة الأولى.

آخر تعديل على الإثنين, 22 حزيران/يونيو 2020 20:05
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كوفيد-19: نحو إنتاج الحرفيين ل 1 مليون قناع واقي يوميا
  أدرج يـوم : الإثنين, 22 حزيران/يونيو 2020 19:34     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 6 مرة   شارك

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