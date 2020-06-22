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فلاحة: تدابير استعجالية للتكفل الفوري بانشغالات الأطباء البياطرة

  أدرج يـوم : الإثنين, 22 حزيران/يونيو 2020 17:19     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 9 مرات
فلاحة: تدابير استعجالية للتكفل الفوري بانشغالات الأطباء البياطرة

الجزائر- أعطى وزير الفلاحة و التنمية الريفية, شريف عماري تعليمات صارمة لاتخاذ تدابير استعجالية من أجل التكفل الفوري بانشغالات الأطباء البيطريين و تحسين ظروف عملهم في الميدان.

وجاءت هذه التعليمات خلال لقاء جمع السيد عماري مساء أمس الأحد بمقر الوزارة، بأعضاء و ممثلي النقابة الوطنية للبياطرة، بحضور إطارات القطاع, حسب ما أفاد به بيان للوزارة نشرته عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأوضح ذات المصدر, انه "تم خلال هذا اللقاء الاستماع إلى مختلف الانشغالات المطروحة و القضايا المتعلقة بتحسين ظروف عمل البياطرة و الدور المحوري الذي يلعبه هؤلاء في حماية صحة المواطنين و المستهلكين".

و بهذه المناسبة, أعطى الوزير تعليمات صارمة تخص اتخاذ تدابير استعجالية من أجل التكفل الفوري بالانشغالات المطروحة, مؤكدا مواصلة الوزارة تدعيم وتعزيز قنوات الحوار و متابعة مختلف الملفات مع هذا السلك و العمل على تحسين ظروف عمل و تدخل الأطباء البياطرة في الميدان.

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و يدخل هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات والمشاورات التي يعقدها السيد عماري مع مختلف الشركاء والفاعلين في القطاع من اجل التعرف أكثر على مختلف التفاصيل و المعطيات الميدانية ومناقشتها في إطار عمل منظم قصد الخروج بحلول فعالة تخدم القطاع.

و كان هذا اللقاء مناسبة للوزير لتثمين مجهودات جميع الأطباء البياطرة في ظل تفشي وباء كورونا من خلال الحملات التضامنية و مشاركتهم في مختلف عمليات التعقيم و الوقاية عبر مختلف ولايات الوطن.

وكان الوزير قد اكد في تصريح سابق على تجنيد الوزارة لكافة الامكانيات بالنسبة لسلامة الماشية من خلال تسخير البياطرة تحسبا لعيد الاضحى المبارك و الاستئناف التدريجي لنشاط أسواق الماشية الأسبوعية.

آخر تعديل على الإثنين, 22 حزيران/يونيو 2020 17:49
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فلاحة: تدابير استعجالية للتكفل الفوري بانشغالات الأطباء البياطرة
  أدرج يـوم : الإثنين, 22 حزيران/يونيو 2020 17:19     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 9 مرة   شارك

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