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راوية يعرض مشروع قانون تسوية الميزانية ل2017 أمام المجلس الشعبي الوطني

  أدرج يـوم : الإثنين, 22 حزيران/يونيو 2020 15:54     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 24 مرات
راوية يعرض مشروع قانون تسوية الميزانية ل2017 أمام المجلس الشعبي الوطني

الجزائر - عرض وزير المالية عبد الرحمان راوية, يوم الاثنين, مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2017 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية ترأسها سليمان شنين, رئيس المجلس.

و وفقا للأرقام التي عرضها الوزير, بلغت القيمة الإجمالية للإيرادات المحققة في 2017 مستوى 6.072 مليار دج, مقابل توقعات ب 5.635 مليار دج في قانون المالية لنفس السنة.

و توزعت الايرادات الفعلية لهذه السنة على الموارد العادية بقيمة 3.945 مليار دج (97ر64 بالمائة من إجمالي الايرادات) وموارد الجباية البترولية بقيمة 2.127 مليار دج (03ر35 بالمائة).

وفي مقابل ذلك, بلغت نفقات الميزانية بعنوان 2017 ما قيمته 6.767 مليار دج, بينما توقع قانون المالية لهذه السنة نفقات بقيمة 6.883 مليار دج.

وتوزعت النفقات الفعلية ل2007 على ميزانيتي التسيير بقيمة 4.497 مليار دج (46ر66 بالمائة من إجمالي النفقات) والتجهيز بقيمة 2.270 مليار دج (54ر33 بالمائة).

وحول التحويلات الاجتماعية, اكد الوزير أنها بلغت 1.631 مليار دج في 2017 بانخفاض قدره 4ر11 بالمائة مقارنة ب2016.

وتشمل هذه التحويلات مخصصات دعم السكن المقدرة ب305 مليار دج (-35 بالمائة مقارنة ب2016) ودعم العائلات ب413 مليار دج (-7 بالمائة) ودعم المتقاعدين ب237 مليار دج (-2 بالمائة) و دعم المعوزين والمعاقين وذوي الدخل الضعيف ب147 مليار دج(-10 بالمائة).

وبإضافة النفقات غير المتوقعة التي بلغت 92 مليار دج, وصل عجز الميزانية الى 786 مليار دج.

اما فيما يخص السيولة, كشفت الوضعية النهائية لتنفيذ قانون المالية 2017 عن عجز إجمالي للخزينة بـقيمة 2.260 مليار دج, تمت تغطيته عن طريق صندوق ضبط الإيرادات والية التمويل التقليدي.

وعلى هذا الاساس, تم في 2017 استنفاذ موارد صندوق ضبط الإيرادات وذلك بعد اقتطاع مبلغ 838 مليار دج المتبقي فيه.

وبخصوص الاطار الاقتصادي, اوضح الوزير أن نسبة النمو خلال 2017 بلغت نحو 4ر1 بالمائة مقابل 9ر3 بالمائة المتوقعة بموجب قانون المالية لنفس السنة.

وسجل قطاع المحروقات إيرادات بـ 3.660 مليار دج مقابل 4.071 مليار دج متوقعة بموجب قانون المالية, أي بفارق سلبي قدره 411 مليار دج.

وبلغ متوسط سعر النفط الجزائري 93ر53 دولار للبرميل مقابل 76ر44 دولار في 2016, في حين اقر قانون المالية 2017 سعرا مرجعيا بـ 50 دولار للبرميل.

كما شهد عام 2017 انخفاض سعر الصرف بـ 49ر1 دينار للدولار الأمريكي الواحد, منتقلا من 47ر109 دج للدولار في 2016 الى 96ر110 دج للدولار في 2017.

و بالنسبة لنسبة التضخم المسجلة في 2017, فقد بلغت 59ر5 بالمائة مقابل 4 بالمائة متوقعة.

وبلغت احتياطات الصرف 33ر97 مليار دولار في نهاية 2017 مقابل 14ر114 مليار دولار نهاية 2016.

وبلغت مستحقات الدين العمومي نهاية 2017 ما قيمته 5.056 مليار دج و هو ما يعادل 27 بالمائة من الناتج الداخلي الخام منها 4.911 مليار دينار تخص الدين الداخلي و 145 مليار دينار تتعلق بالدين الخارجي.

آخر تعديل على الإثنين, 22 حزيران/يونيو 2020 16:08
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راوية يعرض مشروع قانون تسوية الميزانية ل2017 أمام المجلس الشعبي الوطني
  أدرج يـوم : الإثنين, 22 حزيران/يونيو 2020 15:54     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 24 مرة   شارك

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